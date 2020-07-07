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«Мегатрейд» начинает поставки решений Automation Anywhere для автоматизации процессов

7 июля 2020 г., 12:45
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«Мегатрейд» начинает поставки решений Automation Anywhere для автоматизации процессов

Компания «Мегатрейд» объявляет о начале сотрудничества с Automation Anywhere, поставщиком решений для автоматизации процессов (RPA – Robotic Process Automation), которые в ближайшее время станут доступны к заказу через ее сеть партнеров.

Предложение дистрибьютора охватывает как комплексную веб-платформу Enterprise, в рамках которой производитель объединил самые распространенные боты для решения задач на разных операционных уровнях организации, так и отдельные боты, упорядоченные на специализированном маркетплейсе Automation Anywhere. Здесь пользователь может найти необходимые программные решения, настроить их под свою инфраструктуру и интегрировать в бизнес-процесс.

По словам Артема Вижуткина, директора по развитию «Мегатрейд», решение Automation Anywhere отличает значительная вариативность по сравнению с продуктами отечественных разработчиков, которые обычно фокусируются на работе с определенным спектром задач. Automation Anywhere удалось собрать широкий портфель за счет собственных наработок по принципу прецедента, а также благодаря партнерским отношениям с другими разработчиками. Именно поэтому решения Automation Anywhere пригодятся украинским компаниям любого размера и сферы деятельности. Критерий для принятия решения об использовании RPA – желание снизить влияние рутинных операций на производительность работы организации.

По данным исследования Most Hated Office Tasks, представленного Automation Anywhere и Edelman в январе, работники в среднем более 40% рабочего времени тратят на административные процессы, связанные с ручным вводом и обработкой данных (начисление заработной платы, предоставление отчетов или синхронизация данных). Соответственно 75% опрошенных не хотят тратить свое время на операции, которые можно было бы автоматизировать. Robotic Process Automation фокусируется именно на таких бизнес-процессах, помогает компаниям высвободить время своих работников и направить их творческую и интеллектуальную энергию на более весомые операции.


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