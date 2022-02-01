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Ceremorphic рассказала о сверхэффективном чипе для вычислений ИИ

1 февраля 2022 г., 11:54
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Ceremorphic рассказала о сверхэффективном чипе для вычислений ИИ

На прошлой неделе калифорнийский стартап Ceremorphic, сделал первое за два года существования публичное заявление, формально сообщив о своём чипе Hierarchical Learning Processor (HLP), который должен произвести переворот в эффективности ИИ-вычислений.

Основатель и генеральный директор компании Венкат Маттела (Venkat Mattela) считает, что многочисленные патенты на энергосберегающие технологии, позволят HLP обеспечивать нужную точность в характерных задачах машинного обучения с гораздо меньшими вычислительными затратами.

Помимо этого главного конкурентного преимущества HLP Маттела называет ещё три его качества, которые он считает уникальными на рынке чипов для искусственного интеллекта:
    • Надежность: уникальное аппаратно-программное решение позволит чипу прогнозировать возникновение неполадок и исправлять их.
    • Квантовая безопасность: будущим квантовым системам, которые предположительно смогут преодолевать обычную защиту данных, на взлом HLP понадобится примерно за месяц, что даст клиенту время изменить ключ безопасности, тем самым предотвратив атаку.
    • Масштабирование: возможность использования на многочисленных рынках. Один и тот же чип сможет работать в глубоком обучении, в автомобильных приложениях, в робототехнике, здравоохранении и в будущей Метавселенной.

HLP состоит из вычислительного блока для машинного обучения, работающего на частоте 2 ГГц; пользовательского блока вычислений с плавающей запятой на той же тактовой частоте;  специализированного модуля распределения многопотоковых нагрузок и так же специально разработанной 16-канальной схемы PCIe gen-6 для подключения HLP к центральному процессору системы.

Аналоговые операции умножения, выполняемые на низшем уровне иерархии HLP, отличаются от цифровых повышенной экономичностью. Один и тот же «Иерархический обучаемый процессор» будет выполнять и обучение, и умозаключение — оба аспекта машинного обучения.

Ceremorphic сначала планирует выпуск небольшой партии прототипов с детализацией 7 нм, но ещё текущем году хочет перевести мелкосерийное изготовление HLP на 5-нанометровый техпроцесс TSMC, это одна из передовых технологий тайваньского гиганта.
 
Хотя Ceremorphic рассчитывает предоставить первые образцы своего чипа покупателям уже в следующем году, полномасштабное производство по 5-нанометровому техпроцессу, вероятно, будет развёрнуто не раньше 2024 года. На рынке HLP дебютирует в составе карты PCI, содержащей всё необходимое чипу для работы в компьютерной системе.

«Каждой компании нужен обучаемый суперкомпьютер, — сказал Маттела. – И я хочу сделать так, чтобы он был доступен им всем».

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