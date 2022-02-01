BlaBlaCar в Україні очолить Роман Мірошніченко, що раніше працював у Uber та Didi

1 февраля 2022 г., 12:35

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Компанія BlaBlaCar, що розвиває однойменну платформу яка об'єднує поїздки з попутниками та на автобусах, повідомляє про призначення Романа Мірошніченко на посаду генерального директора в Україні. Донедавна Роман очолював вихід китайського агрегатора таксі Didi на ринок Казахстану, а до цього декілька років працював на керівних посадах в Uber в Україні та Польщі. В BlaBlaCar Роман відповідатиме за розвиток автобусного маркетплейса та вдосконалення карпулінгу в Україні.

Олексій Лазоренко, якій обіймав посаду генерального директора BlaBlaCar в Україні останні 8 років завершує кар’єру в компанії, він планує приділити увагу сім’ї, розвитку інших проєктів та інвестиціям.

BlaBlaCar прийшов на український ринок у 2014 році, придбавши локальний сервіс «Подорожники», заснований Олексієм Лазоренко у 2011 році. На той час BlaBlaCar налічував 6 млн користувачів у 12 країнах. Зараз платформу використовують 8 млн. українців (1 млн щомісяця), та понад 100 млн у 22 країнах світу. Україна увійшла в топ-3 найбільш швидкозростаючих ринків для BlaBlaCar. Наразі у двох офісах у Києві та Львові працює більш як 100 співробітників, інженерний хаб в Києві займається розвитком автобусного маркетплейсу для країн Східної Європи та Латинської Америки.

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