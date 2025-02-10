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Європейський гаманець цифрової ідентифікації в Україні запустять до кінця 2026 р.

10 февраля 2025 г., 12:35
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Мінцифри повідомило, що вже скоро українці зможуть користуватися цифровими документами за кордоном, а європейці - використовуватимуть свої в Україні. 
 
Уперше була проведена зустріч з учасниками консорціуму Potential, щоб протестувати сумісність електронних документів із прототипами цифрових європейських гаманців. Українськи розробники перевірили, як працюють документи в Дії разом із мобільними застосунками країн ЄС.
 
EU Digital Identity Wallet знадобиться для багатьох життєвих ситуацій за кордоном - зареєструвати SIM-карти, відкрити рахунок у банку чи показати документи в телефоні. 
 
«Україна - єдина держава із 20 країн-учасників, яка ще не є членом ЄС. Наш досвід побудови цифрової держави унікальний і важливий для всього світу. Працюємо далі та наближаємося до єдиного цифрового ринку ЄС», зазначають у Мінцифрі.
 
Робота Мінцифри в адаптації з вимогами EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління (eGovernance Academy). 
 
Участь Дії в спільно керованому Францією та Німеччиною пілотному проєкті POTENTIAL співфінансується Європейським Союзом.
 
 

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