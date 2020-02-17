Broadcom выпускает первый чипсет Wi-Fi 6E для мобильных устройств

17 февраля 2020 г., 17:10

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Компания Broadcom выпустила чипсет BCM4389, поддерживающий Wi-Fi в диапазоне 6 ГГц.

Как отмечается, это решение дает пятикратный рост скорости передачи данных и обеспечивает низкое энергопотребление. Все это достигается благодаря поддержке нового стандарта Wi-Fi 6E, который дает возможность дополнительно использовать 1200 МГц в диапазоне 6 ГГц (семь каналов 160 МГц и восемь каналов 80 МГц).

Производитель заявляет о повышение скорости до 2,1 Гб/с и снижении задержки до 2 мс. При этом новый чипсет поддерживает такие технологии, как многопользовательский MIMO, OFDMA и модуляцию 1024-QAM. При этом обещается пятикратное снижение потребление энергии. Чипсет также поддерживает Bluetooth 5 с функцией MIMO и формированием лепестка в диаграмме направленности, что должно минимизировать сбои при использовании каналов передачи данных в перегруженных местах.

Сообщается, что в BCM4389 используется новая трехдиапазонная архитектура подключения Broadcom для мобильных устройств (TBS). Она предусматривает одновременное соединение посредством двух основных радиоканалов (Wi-Fi и MIMO Bluetooth), а также третьим независимым радио с ультранизким энергопотреблением для оптимизации производительности Wi-Fi и Bluetooth. Этот дополнительный канал ускоряет подсоединение Bluetooth-периферии и выполняет поиск свободного от интерференции диапазона для работы Wi-Fi. Он также повышает точность определения местоположения в помещении благодаря постоянному сканированию при незначительном влиянии на срок службы батареи.

Ожидается, что устройства на базе нового чипсета появятся уже осенью.

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