Apple скорректировала прогнозы на квартал из-за ситуации с коронавирусом

18 февраля 2020 г., 9:45

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Компания Apple опубликовала комментарий в отношении квартальных прогнозов. Как отмечается, после окончания продленных каникул китайского Нового года, которые завершились 10 февраля, работа предприятий начинает восстанавливаться, однако медленнее, чем ожидалось. В результате компания не ожидает выполнения прогноза по доходам, который был представлен ранее.

Во-первых, поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены. Несмотря на то, что партнеры Apple по производству iPhone, как отмечается, находятся за пределами провинции Хубэй, и они начали работу, но не в обычном режиме. "Здоровье и благополучие каждого человека, который помогает выпускать эти продукты, является нашим первостепенным приоритетом, и мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими поставщиками и экспертами в области общественного здравоохранения", отмечается в заявлении. Ожидаемая нехватка iPhone будет пусть и временно, но влиять на доходы по всему миру.

Во-вторых, ситуация сказалась на спросе на продукцию Apple в Китае. Все магазины компании в стране и многие магазины партнеров были закрыты. Кроме того, открытые магазины работают в сокращенном режиме и с очень низким трафиком покупателей. Apple постепенно открывает свои магазины и будем продолжать делать, как подчеркивается, с соблюдением всех норм предосторожностей.

За пределами Китая спрос по всем категориям продуктов и услуг Apple остается высоким, соответствуя ожиданиям.

"Нарушение хода нашего бизнеса носит временный характер. Наш главный приоритет - сейчас и всегда - это здоровье и безопасность наших сотрудников, партнеров по цепочке поставок, клиентов и сообществ, в которых мы работаем. Мы глубоко признательны тем, кто находится на переднем крае этой чрезвычайной ситуации", заявили представители Apple.

Компания удвоила объемы объявленных ранее пожертвований в поддержку усилий на борьбу против COVID-19.

Напомним, что в январе Apple прогнозировала объем выручки в первом квартале на уровне 63-67 млрд долл.

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