 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 7 (1203)

09.02 - 16.02

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Apple скорректировала прогнозы на квартал из-за ситуации с коронавирусом

18 февраля 2020 г., 9:45
0 
 

Apple скорректировала прогнозы на квартал из-за ситуации с коронавирусом

Компания Apple опубликовала комментарий в отношении квартальных прогнозов. Как отмечается, после окончания продленных каникул китайского Нового года, которые завершились 10 февраля, работа предприятий начинает восстанавливаться, однако медленнее, чем ожидалось. В результате компания не ожидает выполнения прогноза по доходам, который был представлен ранее.
 
Во-первых, поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены. Несмотря на то, что партнеры Apple по производству iPhone, как отмечается, находятся за пределами провинции Хубэй, и они начали работу, но не в обычном режиме.  "Здоровье и благополучие каждого человека, который помогает выпускать эти продукты, является нашим первостепенным приоритетом, и мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими поставщиками и экспертами в области общественного здравоохранения", отмечается в заявлении. Ожидаемая нехватка iPhone будет пусть и временно, но влиять на доходы по всему миру.
 
Во-вторых, ситуация сказалась на спросе на продукцию Apple в Китае. Все  магазины компании в стране и многие магазины партнеров были закрыты. Кроме того, открытые магазины работают в сокращенном режиме и с очень низким трафиком покупателей. Apple постепенно открывает свои магазины и будем продолжать делать, как подчеркивается, с соблюдением всех норм предосторожностей.
 
За пределами Китая спрос по всем категориям продуктов  и услуг Apple остается высоким, соответствуя ожиданиям.
 
"Нарушение хода нашего бизнеса носит временный характер. Наш главный приоритет - сейчас и всегда - это здоровье и безопасность наших сотрудников, партнеров по цепочке поставок, клиентов и сообществ, в которых мы работаем. Мы глубоко признательны тем, кто находится на переднем крае  этой чрезвычайной ситуации", заявили представители Apple.
 
Компания удвоила объемы объявленных ранее пожертвований в поддержку  усилий на борьбу против COVID-19.
 
Напомним, что в январе Apple прогнозировала объем выручки в первом квартале на уровне 63-67 млрд долл.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  