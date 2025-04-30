Доходи світового ринку уніфікованих комунікацій та спільної роботи у 2024 році зросли на 7,8%

30 апреля 2025 г., 11:45

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У 2024 році доходи світового ринку уніфікованих комунікацій та спільної роботи (UC&C) зросли на 7,8% у річному обчисленні до 69,2 мільярда доларів США, згідно з даними IDC.

Прогнозується, що світовий ринок UC&C зростатиме зі середньорічним темпом зростання (CAGR) приблизно 3,9% протягом 2025-2029 років і досягне сукупного доходу в 85,4 мільярда доларів.

Інтегровані рішення для уніфікованих комунікацій (UC) та залучення клієнтів (CE) є найбільш швидкозростаючим, але найменшим сегментом на світовому ринку UC&C. Ці рішення пропонують основні функції комунікації з клієнтами та задовольняють потреби організацій, які потребують частої взаємодії з клієнтами між функціональними командами, але не потребують контакт-центру з повним спектром послуг. Цей інтегрований сегмент UC-CE з'явився на ринку відносно недавно і, як очікується, зростатиме на 33% в середньорічному обчисленні з 2025 по 2029 рік, досягнувши майже 2 мільярдів доларів до 2029 року.

«Світовий ринок UC&C переживає масштабну трансформацію, а нові можливості АІ з'являються щоквартально, - зазначає Деніз Лунд (Denise Lund), віце-президент з досліджень світового ринку телекомунікацій, уніфікованих комунікацій та спільної роботи в IDC. "Компанії визнають цінність АІ в рішеннях для залучення співробітників і клієнтів. Однак очікуване в найближчі роки зростання на основі АІ буде врівноважене спадом в сегментах IP-телефонів, IP-АТС/UC-систем, приватних хмарних сервісів UCaaS і інфраструктури відеоконференцій".

Тим часом, світовий дохід на ринку комунікаційних платформ як послуг (CPaaS) зріс на 7,7% у річному обчисленні до 16,7 мільярда доларів у 2024 році. «Світовий ринок CPaaS неухильно зростає, оскільки попит на кастомізовані комунікації на основі API продовжує зростати, особливо для використання можливостей АІ», - наголосила Кортні Манро (Courtney Munroe), віце-президент з досліджень у сфері телекомунікацій в IDC. Очікується, що протягом 2025-2029 років доходи від CPaaS зростуть на 9,3% в середньорічному обчисленні до 25,9 мільярда доларів.

Доходи Microsoft у секторі UC&C зросли на 14% р/р до 31,5 млрд доларів у 2024 році, що становить 45,6% частки світового ринку UC&C (на 2,4 відсоткових пункти більше, ніж у 2023 році).

Виручка Zoom у сегменті UC&C у 2024 році зросла приблизно на 1% р/р до 4,3 мільярда доларів. На частку компанії припадає 6,2% ринку, що на 40 базисних пунктів менше, ніж у 2023 році.

Показник Cisco на ринку UC&C впав на 4,6% р/р до 3,7 млрд доларів у 2024 році, а її частка на ринку скоротилася на 70 базисних пунктів до 5,3% у 2024 році.

Twilio продовжує лідирувати на світовому ринку CPaaS з часткою ринку 24%, що на 70 базисних пунктів більше, ніж у 2023 році. Її доходи від CPaaS перевищили 4 мільярди доларів торік, що на 11% більше, ніж у попередньому році.

Sinch також зберегла своє друге місце з часткою ринку 15% у 2024 році, що на 1 процентний пункт менше, ніж у 2023 році. Її дохід від CPaaS зріс приблизно на 1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 2,4 мільярда доларів у минулому році.

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