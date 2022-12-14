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В Україні починає роботу партнер «Ініціативи протидії кібер-вимагачам»

14 декабря 2022 г., 10:25

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомило про підписання меморандуму щодо співробітництва у сфері кіберзахисту та навчання українських ветеранів навичкам кібербезпеки з компанією «Інтернет 2.0», яка є провідним партнером міжнародної «Ініціативи протидії кібер-вимагачам» (Counter Ransomware Initiative, CRI).

Таким чином Україна стала першим у світі партнером «Інтернет 2.0» за межами країн розвідувального альянсу FVEY, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та США. Згідно з меморандумом компанія забезпечить навчання українців з кібербезпеки та надаватиме аналітичну підтримку Україні у боротьбі з кібератаками. Також «Інтернет 2.0» відкриє офіс в Україні.

В Україні починає роботу партнер «Ініціативи протидії кібер-вимагачам»

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