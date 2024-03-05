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Бізнес Visa в Україні та регіоні очолила Крістіна Дорош

5 марта 2024 г., 17:25
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Бізнес Visa в Україні та регіоні очолила Крістіна ДорошКомпанія Visa призначила Крістіну Дорош старшою віце-президенткою та регіональною менеджеркою в 17 країнах. На цій посаді вона відповідатиме за операційну діяльність та визначатиме стратегію Visa у Південно-Східній Європі, Центральній Азії, країнах Кавказу, Україні та Молдові.

Крістіна Дорош має понад 20 років досвіду роботи в провідних фінансових установах. До команди Visa вона приєдналася 2016 року, очоливши регіональний підрозділ продуктів, що відповідає за ключові карткові продукти Visa (дебетові, кредитні та преміальні), розробку платформ лояльності, цифрові рішення та push-платежі. У 2019-2021 роках вона обіймала посаду регіональної менеджерки Visa в Грузії та Вірменії, а після цього очолила бізнес компанії у Центральній Азії та Азербайджані.

Крістіна Дорош змінила на посаді Віру Платонову, яка обійняла нову посаду Chief Revenue Officer for Money Movement Solutions на глобальному рівні та керуватиме регіональними відділами продажів і розробки рішень для Visa Direct, транскордонних рішень (VXBS) і B2B Connect. Нова посада передбачає релокацію до Північної Америки.

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