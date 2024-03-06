Медичні заклади у 20 областях України отримають 300 систем зберігання енергії Tesla

6 марта 2024 г., 8:25

Завдяки донорам, за підтримки «Мінцифри» та «Міністерства охорони здоров’я», у медичні заклади у 20 областях України та Києві отримали 300 систем зберігання енергії Tesla Powerwall. Пристрої забезпечать лікарні резервним живленням, тож медики зможуть продовжувати рятувати життя навіть під час знеструмлень чи перебоїв зі світлом.

Системи зберігання енергії працюють за принципом повербанків: заряджаються від електроенергії та тримають заряд 12-14 годин. Вони мають високу автономність і забезпечують стійке живлення під час відключень електрики.

Від початку повномасштабної війни Україна вже отримала понад 500 систем зберігання енергії. Їх передали в прифронтові регіони. Пристрої встановили в лікарнях, школах, ЦНАПах та інших об’єктах критичної й соціальної інфраструктури.

Загалом цього року Україна отримає 2 тисячі систем зберігання енергії в межах проєкту Power for Health від американської благодійної організації Direct Relief. Пристрої партіями доставляють в Україну й розподіляють для обʼєктів критичної інфраструктури.

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