Битва за сегмент планшетів: аналітики фіксують відновлення зростання і нові тренди

Після тривалого періоду спаду світовий ринок планшетів знову демонструє помітне зростання. Відразу дві провідні аналітичні компанії, IDC та Canalys, опублікували дані за другий квартал 2025 року, які підтверджують стійке відновлення.

За наданими оцінками, загальний обсяг поставок планшетів досяг майже 39 мільйонів одиниць, що стало найкращим показником за останні квартали. Хоча цифри двох дослідницьких фірм дещо відрізняються через різні методології підрахунку - 38,3 млн одиниць за версією IDC та 39 млн за даними Canalys - загальний тренд є однозначно позитивним. Ця динаміка свідчить про те, що планшети знайшли своє місце як важливий вторинний пристрій у повсякденному житті, а цей ринок адаптувався до нових реалій.

Загальна картина ринку: драйвери зростання та ключові фактори

Зростання ринку планшетів у другому кварталі 2025 року було багатофакторним. За даними IDC, поставки зросли на 13,1% у річному вимірі, а Canalys зафіксувала приріст у 9%. Обидві компанії виділяють кілька ключових причин цього позитивного тренду. По-перше, значний вплив мали державні субсидії на технології в Китаї, які стимулювали попит на нові пристрої. По-друге, оновлення продуктових лінійок від провідних виробників, таких як Apple, Samsung та Xiaomi, викликало інтерес споживачів. Крім того, активні освітні проєкти та комерційні тендери по всьому світу сприяли збільшенню обсягів закупівель.

Один з аналітиків IDC, старший дослідник Ануроопа Натарадж (Anuroopa Nataraj), підкреслює важливість цінових факторів для сучасного споживача. «Очевидно, що значна частина споживачів планшетів керується ціною, і зниження цін за рахунок акцій та субсидій може суттєво змінити їхню купівельну поведінку. Планшети часто виконують функцію вторинних пристроїв, тому багато хто готовий почекати знижок, а не платити повну ціну», - зазначила Натарадж. За її словами, навіть для таких лідерів ринку, як Samsung, саме агресивні промоакції призвели до високих продажів у багатьох регіонах. Водночас вона додає, що існують і преміальні покупці, які цінують інновації, екосистему бренду та довіру, що, на її думку, є прерогативою лише небагатьох топових виробників.

Аналітики Canalys, у свою чергу, акцентують увагу на стратегії виробників, що стосується управління запасами та оптимізації каналів збуту. Хімані Мукка (Himani Mukka), аналітик Canalys, зауважила: «Виробники надають пріоритет канальній стратегії та управлінню запасами як ключовим стовпам для сталого зростання. Попри відновлення, обережний підхід все ще очевидний. Ми бачили агресивні промоакції в деяких ринках, але виробники також зосереджуються на оптимізації своїх ланцюгів поставок і продуктового портфеля».

Битва титанів: лідерство Apple та Samsung

На вершині ринку, попри всі зміни, залишається незмінний дует лідерів - Apple і Samsung. Обидві компанії успішно скористалися відновленням попиту.

Apple зберігає перше місце, хоча дані IDC і Canalys тут дещо різняться: 12,7 млн відвантажених iPad за версією IDC та 14,1 млн за даними Canalys. Зростання поставок Apple склало 2,4% (IDC) та 2% (Canalys) у річному вимірі. Основним драйвером для компанії стало оновлення моделей. Зокрема, випуск 10,9-дюймового iPad після трирічної перерви, а також оновлені 11- і 13-дюймові iPad Air, підтримали попит. Успіх Apple на ринку, де ціна є ключовим фактором, частково пояснюється тим, що значний обсяг продажів все ще припадає на моделі нижчого цінового діапазону.

Samsung стабільно посідає другу сходинку, демонструючи позитивну динаміку. За даними IDC, компанія поставила 7,2 млн планшетів, показавши зростання на 4,2%. Canalys оцінює цей показник у 6,7 млн одиниць. Зростання Samsung забезпечувалось агресивним просуванням на ринки Латинської Америки, Близького Сходу та Європи, де компанія активно конкурувала з іншими провідними гравцями. Це свідчить про гнучку регіональну стратегію Samsung, яка дозволяє їй утримувати свої позиції навіть в умовах жорсткої конкуренції.

Стрімке зростання решти гравців та нові обличчя в рейтингу

За лідерами йде група виробників, які демонструють значно вищі темпи зростання, змінюючи розстановку сил у першій п’ятірці.

Lenovo утримала третє місце з поставками 3,1 млн одиниць, збільшивши продажі на 25% у річному вимірі, згідно з IDC. Фахівці Canalys також включають її до трійки лідерів. Ключовим фактором успіху стали агресивні продажі популярних моделей Tab M Series, а також державні субсидії в Китаї, які сприяли зростанню продажів моделей Y700 та Xiaoxin Pad Pro.

Одним із найцікавіших явищ кварталу стало повернення Amazon до топ-5 виробників планшетів. Компанія посіла четверте місце з фантастичним зростанням у 205%, відвантаживши 3,1 млн одиниць, за даними IDC. Це стрімке зростання пояснюється завчасним накопиченням запасів у США перед можливим оголошенням нових тарифів, яке збіглося в часі з підготовкою до Prime Day. Це показує, як макроекономічні чинники та стратегічні рішення можуть миттєво впливати на позиції компаній у рейтингу.

На п'ятій позиції розташувалася Xiaomi, яка відвантажила 2,8 млн одиниць, показавши зростання на 42% (IDC). Компанія підтримує високі темпи зростання завдяки успіху моделей Pad 7 і Redmi Pad SE, а також запуску трьох нових планшетів: Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro та Redmi K Pad. Canalys, у свою чергу, також відзначає значне зростання Xiaomi, а також включає до п'ятірки лідерів Huawei, що свідчить про її сильні позиції на певних ринках. Зокрема, Canalys згадує відновлення попиту на Chromebooks, де Lenovo є лідером у Японії.

Прогнози та майбутнє ринку: роль ціни та інновацій

За даними аналітиків, ринок планшетів сьогодні чітко розділений на два сегменти. З одного боку, це масовий ринок, де споживачі є "ціново-чутливими" і чекають на акції. З іншого боку, існує преміумсегмент, де покупці очікують інновацій. Зокрема, як зауважила Ануроопа Натарадж, "преміальні покупці, безумовно, існують, але вони вибірково ставляться до бренду; поряд з інноваціями, екосистема бренду, репутація та довіра користувачів є основними факторами, що виправдовують високу ціну". На її думку, це можуть забезпечити лише кілька топових виробників.

Обидва звіти підтверджують, що ринок планшетів відновлюється, і цей тренд є стійким. Нові продукти, орієнтовані як на масового, так і на преміального споживача, а також макроекономічні та регіональні чинники, такі як державні субсидії, будуть і надалі формувати ландшафт ринку. Для виробників це означає необхідність гнучкої цінової політики та безперервного впровадження інновацій, що відповідатимуть зростаючим очікуванням користувачів.

