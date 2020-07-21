Беспроводные наушники OPPO Enco W11 обойдутся в 1199 грн

21 июля 2020 г., 15:05

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Компания «OPPO AED Украина» объявила о начале продаж в локальной рознице беспроводных наушников OPPO Enco W11 по рекомендованной цене 1199 грн. Для новинки заявлено пыле- и влагозащитные характеристики IP55, а также полное сенсорное управление прикосновением.

Сообщается, что в ОРРО Enco W11 используется интерфейс Bluetooth с минимальной задержкой и двойной передачей сигнала. По сравнению с традиционной технологией Bluetooth, задержка не заметна, а возможность каких-либо препятствий сигнала минимизирована. Встроенная микросхема Bluetooth 5.0 и функция автоматического восстановления связи обеспечивают простое и удобное сообщение. С точки зрения выносливости, наушники работают до пяти часов без подзарядки, а общее время работы достигает 20 часов. Также они оснащены портом для зарядки Type-C.

Отмечается, что встроенный динамик на 8 мм и композитная структура с титановым покрытием обеспечивают отличное качество звука, гарантируя хорошие низкочастотные характеристики и чистые голоса. Продукт поддерживает протокол передачи звука AAC HD, с лучшим качеством и скоростью кодирования. Для тех, кто занимается спортом, приятным функциональным дополнением станут влагонепроницаемые свойства. OPPO Enco W11 имеет сертификат защиты от пыли и влаги IP55. Это означает, что эрозия, связанная с потоотделением, или дождь для них совершенно безопасны.

Благодаря сенсорам пользователи могут управлять Enco W11 с помощью обычного прикосновения. Чтобы начать воспроизведение музыки или поставить ее на паузу, достаточно один раз коснуться любого из наушников. Двойное касание переключает песни, а длинные нажатия регулируют громкость звука. Тремя прикосновениями запускаются голосовые помощники для звонков.

С 20 июля беспроводные наушники Орро Enco W11 можно приобрести на сайте ROZETKA и Citrus, а также в сетях партнерских магазинов Comfy, Фокстрот, Eldorado, Алло, KTC, F5 и других.

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