Выручка IBM во втором квартале снизилась на 5,4%, до 18,12 млрд. долл.

21 июля 2020 г., 14:45

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Корпорация IBM представила итоги работы во втором квартале. Ее консолидированная выручка во второй четверти снизилась на 5,4%, до 18,12 млрд. долл. Однако инвесторы ожидали худшего, так что в результате курс акций IBM вырос на 6%.

На долю двух подразделений Global Business Services и Global Technology Services, пришлось почти 56% всех продаж. По первому нааправлению показатели сократились на 7% в годовом сопоставлении, по второму – на 8%.

При этом облачный бизнес IBM вырос на 30%.

Продажи аппаратных решений и операционных систем принесли на 6% больше. Плюс к этому на 2% увеличилась выручка от реализации систем хранения данных.

Подразделение Red Hat принесло за второй квартал на 17% больше – 867 млн. долл.

Доходы от финансовых и лизинговых услуг сократились на четверть.

По словам Арвинда Кришны (Arvind Krishna), нового генерального директора IBM, ситуация в экономике в различных регионах планеты весьма неоднородна. Если Азия и Европа к июню продемонстрировали рост спроса на услуги и продукцию, то Северная и Южная Америки пока далеки от этого. Так что, по всей видимости, последствия пандемии будут сказываться на бизнесе компании дольше, чем ожидалось весной.

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