Авиакомпании против 5G

20 января 2022 г., 16:25

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В США конфликтуют разные представители прогресса – руководители AT&T и Verizon отказались откладывать запуск связи 5G в С диапазоне (3,7-4,2 GHz), как это предлагали сделать «Министерство транспорта» и «Федеральное управление авиации», чтобы разобраться с возможными проблемами, которые связь в этом диапазоне может создавать для авиационных систем.

При этом в совместном письме CEO Verizon и AT&T сообщили, что не станут запускать 5G связь вокруг аэропортов в течение 6 месяцев, но в остальных областях связь будет запущена 5 января, а не на две недели позже, как просили авиационные власти. Сотовые операторы настаивают, что, например, во Франции связь в этом диапазоне работает уже не первый день и те же самые самолеты американских авиакомпаний летают в аэропорты Франции без всяких проблем. Справедливости ради надо отметить, что американский блок частот C-диапазона примерно вдвое больше европейского, но Verizon сообщает, что не планирует использовать вторую половину блока раньше, чем через пару лет.

Как-то непонятно, почему авиарегулятор просит задержать запуск на две недели – что можно за это время выяснить такого, чего не выяснили до сих пор?

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Противостояние авиакомпаний и мобильных операторов в Штатах продолжается – отсрочка по запуску C-Band 5G, на которую пошли AT&T и Verizon, заканчивается, и авиационные власти активно раскручивают тему неминуемой остановки полетов, ущерба коммерции и потерянных пассажиров по всему миру.

Правда, весь этот обмен эмоциональными аргументами и сослагательным наклонением вызывает все более странное ощущение. Как будто на самом деле они спорят не про 5G.

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