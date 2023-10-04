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Trident Distribution просуватиме рішення Langmeier Software для резервного копіювання

4 октября 2023 г., 14:25

Дистриб'ютор рішень з інформаційної безпеки та побудови безпечної ІТ-інфраструктури, компанія Trident Distribution повідомляє про підписання угоди про співпрацю з розробником програмних рішень для резервного копіювання Langmeier Software, згідно з якою просуватиме продукти останньої для захисту корпоративних даних в Україні, Вірменії, Грузії та Молдові.

Компанія Langmeier Software була заснована у квітні 2004 року та базується у місті Пфеффікон (Швейцарія). Вона допомагає своїм клієнтам забезпечувати безпеку даних в компаніях за допомогою власних програмних рішень для резервного копіювання. Основна увага в продуктовому портфелі розробника приділяється резервному копіюванню даних, серверів й комп'ютерів – як фізичних, так і віртуальних – та їх безперебійному відновленню.

Trident Distribution просуватиме рішення Langmeier Software для резервного копіювання

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