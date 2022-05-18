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Українські енергетики роблять все можливе, щоб енергосистема працювала стабільно

18 мая 2022 г., 9:35
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Міністерство енергетики України повідомило, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 24,4 тисячам споживачів.

Зокрема, в Донецькій області - 10,5 тисячам, Київській – 5,7 тисячам, Херсонській - 3,7 тисячам, Харківській – 2,7 тисячам, Сумській – 1,3 тисячі.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Станом на 17 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 781 населених пунктів, загалом близько 633,5 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 325,9 тисячі споживачів, Харківській — 73,2 тисяч, Луганській – понад 117,5 тисяч.

Енергосистема України працює синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц. В мережі стабільно працюють всі види електростанцій.

«Укренерго» продовжує підвищувати надійність мереж, які постраждали від обстрілів. Cьогодні на південному-сході країни триває ремонт проводу на пошкоджених ділянках двох ліній 330 кВ та розчистка трас. Також на одній з підстанцій 330 кВ південного регіону  розпочалися роботи по відновленню пошкодженої будівлі.

На одній з підстанцій 330 кВ західного регіону розпочався ремонт розподільчого пристрою, а на лінії, що відходить від неї отримано допуски та почався ремонт посічених проводів.

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію і сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках вітчизняних АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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