ASUS представила рішення для екосистеми NVIDIA Enterprise AI Factory

22 мая 2025 г., 17:13

0

Tweet

Компанія ASUS на виставці COMPUTEX 2025 продемонструвала лінійку серверів з підтримкою AI, розроблених для задоволення різноманітних обчислювальних потреб сучасних користувачів. У центрі уваги було рішення ASUS AI POD на базі платформи NVIDIA GB300 NVL72, яке забезпечує виняткову продуктивність для складних завдань формування логічних висновків, що має вирішальне значення в сучасних AI-рішеннях. Сервер ASUS XA NB3I-E12 на основі системи NVIDIA HGX B300 пропонує безпрецедентну продуктивність у FLOPS-операціях і 2,3 ТБ високошвидкісної пам’яті HBM3e, дозволяючи значно прискорити як процес навчання, так і процес використання найбільших моделей штучного інтелекту.



Для широкого спектра AI-завдань та високопродуктивних обчислень ASUS представила сервери ESC8000-E12P, оснащені двома процесорами Intel Xeon 6 і NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Для тих, хто працює з великими AI-моделями та вимогливими HPC-завданнями, ASUS пропонує сервер ESC-A8A-E12U з двома процесорами AMD EPYC 9005 і підтримкою восьми графічних прискорювачів серії Instinct MI350.



Щоб оптимізувати розгортання та керування цими потужними інфраструктурами, ASUS пропонує ASUS Infrastructure Deployment Center (AIDC), інтуїтивно зрозумілий інструмент автоматизації, що забезпечує швидку валідацію, комплексне конфігурування ОС, легке налаштування мережі, актуальні оновлення та широку сумісність з апаратним і програмним забезпеченням, включаючи NVIDIA NIM.



ASUS також продемонструвала рішення для ефективного формування висновків (інференсу). ASUS Ascent GX10, ультракомпактний суперкомп’ютер на базі NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip, забезпечує AI-продуктивність 1000 TOPS для прискорення виконання складних завдань. Оснащена графічним прискорювачем на основі мікроархітектури Blackwell, 20-ядерним процесором ARM і 128 ГБ пам’яті, ця система здатна обробляти дуже великі та складні моделі штучного інтелекту (до 200 млрд параметрів). З нею розробники можуть виконувати складні AI-завдання на комп’ютері, розміщеному на їхньому робочому столі.



ASUS продемонструвала й нову лінійку робочих станцій і материнських плат, створених для найвимогливіших завдань. Флагманом лінійки є ExpertCenter Pro ET900N G3, перша система на базі NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip з підтримкою до 784 ГБ когерентної пам’яті. Розроблена з нуля для завдань штучного інтелекту, вона забезпечує виняткову продуктивність для навчання і використання великих моделей на компактному пристрої. Ця робоча станція оптимізована для роботи з NVIDIA AI Software Stack, надаючи професійним командам AI-розробників всі необхідні ресурси. Також на виставці була представлена високопродуктивна та надійна робоча станція ExpertCenter Pro ET500I W8, оснащена процесорами Intel Core Ultra (Series 2) і створена для професійних потреб, зокрема бізнесу та творчих студій, а також нова компактна система для серверної стійки ExpertCenter Pro ER100A B6.



Для створення контенту, рендерингу та завдань із великим обсягом даних ASUS представила Pro WS TRX50-SAGE WIFI A, нову високопродуктивну робочу станцію, розроблену для процесорів AMD Ryzen Threadripper, зі слотами PCIe 5.0, високошвидкісними інтерфейсами і стабільністю корпоративного рівня. Завершує лінійку Pro WS B850M-ACE SE, компактне професійне рішення для широкого спектра завдань.



Блок живлення ASUS PRO WS Platinum – це потужне рішення, створене спеціально для задоволення потреб вимогливих до ресурсів AI-завдань на системах з декількома GPU. Він забезпечує живлення з потужністю до 3000 Вт для підтримки до чотирьох графічних процесорів NVIDIA GeForce RTX 5090. БЖ має високий ККД, підтверджений сертифікацією 80 PLUS Platinum – це означає, що він менше нагрівається, працює з мінімальним рівнем шуму та відрізняється підвищеною надійністю. Серед його інших особливостей – двоколірний 16-контактний роз’єм PCIe 12V-2x6 із високоякісними мідними позолоченими контактами, використання яких покращує температурні характеристики та ефективність живлення. Він також оснащений вентилятором із двома кульковими підшипниками для збільшення терміну служби та якісного охолодження, травленими гнучкими кабелями, які відповідають стандартам безпеки UL і виготовленими з екструдованого алюмінію радіаторами, які покращують характеристики та подовжують термін служби компонентів.



Інноваційний інструмент ASUS Multi-LM Tuner пропонує розробникам і дослідникам зручне рішення для локального доналаштування мультимодальних великих мовних моделей (MLLM). Для ефективного доналаштування як MLLM, так і малих мовних моделей (SLM) він використовує потужність відеокарт ASUS серії GeForce RTX 50. Інсталяція в один крок і відсутність потреби у використанні додаткових команд і операцій дозволяють користувачам без спеціального технічного досвіду швидко почати роботу з цим рішенням. Візуальна інформаційна панель дає змогу контролювати апаратні ресурси та оптимізувати процес навчання моделі, надаючи інформацію про хід навчання та використання ресурсів у режимі реального часу.



Multi-LM Tuner забезпечує конфіденційність і безпеку даних, надаючи підприємствам повний контроль над зберіганням і обробкою даних, одночасно зменшуючи ризик витоку конфіденційної інформації. Технологія розвантаження (offloading) пам’яті дозволяє GPU виконувати якісне доналаштування моделей, попри обмежений обсяг власної вбудованої пам’яті. Multi-LM Tuner, розроблений інженерами ASUS, забезпечує простоту, безпечність і ефективність доналаштування мультимодальних мовних моделей у середовищі Windows.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD