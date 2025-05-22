Acer Gadget презентує смарткільце для моніторингу самопочуття та навушники з функцією інтелектуального перекладу

22 мая 2025 г., 16:35

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Acer Gadget, дочірня компанія Acer Inc., презентувала свої дві найновіші розробки на виставці COMPUTEX 2025 – смарткільце Acer FreeSense Ring і навушники Acer AI TransBuds. Поява цих новинок свідчить про активний розвиток компанії у сфері виробництва інтелектуальних натільних пристроїв і засобів для комунікації в режимі реального часу.



Смарткільце Acer FreeSense Ring поєднує витончений дизайн і передові біометричні технології для щоденного моніторингу стану здоров’я. Виготовлений із надлегкого титанового сплаву, цей пристрій відстежує життєво важливі фізіологічні показники, як-от пульс, варіабельність серцевого ритму, рівень кисню в крові та якість сну. Зібрані дані обробляються в супутній мобільній програмі, яка формує індивідуальні висновки про стан здоров’я користувача та надає рекомендації. Завдяки функціям аналізу фаз сну та безперервного відстеження смарткільце Acer FreeSense Ring заохочує користувачів активно дбати про власне здоров’я та усвідомлено підходити до вибору способу життя. Ще одним приємним бонусом цього пристрою є можливість безоплатного перегляду всіх даних про здоров’я.



Acer AI TransBuds – легкі та компактні навушники-вкладиші, призначені для полегшення багатомовного спілкування. Після підключення до смартфона чи планшета за допомогою зовнішнього приймача пристрій активує двоспрямований голосовий переклад у режимі реального часу, використовуючи штучний інтелект для розпізнавання мовлення та здійснення семантичного аналізу.



Варто зауважити, що для ефективного перекладу достатньо, щоб навушники носила лише одна людина. Ними зручно користуватися як під час неформального спілкування, так і на ділових зустрічах, прямих ефірах і онлайн-уроках. Окрім цього, навушники-вкладиші підтримують функції транскрибування та субтитрування в режимі реального часу, що дає користувачам змогу стежити за розмовою наживо та згодом переглядати її текстовий варіант.



Наразі система підтримує 15 основних мов, якими розмовляють в Азії, Північній і Південній Америці, а також у Європі.

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