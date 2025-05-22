DataCore придбає компанію з українськими коріннями StarWind

22 мая 2025 г., 17:45

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DataCore Software, один з лідерів в області рішень для інфраструктури та управління даними, сьогодні оголосила про придбання StarWind Software. Сума угоди не розголошується.

StarWind, компанія яка була заснована українцями у 2009 році і спеціалізується на рішеннях гіперконвергентної інфраструктури (HCI) для периферійних і віддалених офісів/філій (ROBO) малого та середнього бізнесу.

Зазначається, що це придбання розширює сферу діяльності DataCore за межі основного центру обробки даних, дозволяючи надавати оптимізовані, програмно-визначені рішення HCI для високорозподілених операцій.

Оскільки компанії генерують все більші обсяги критично важливих даних на периферії, потреба в спрощеній, масштабованій інфраструктурі стала головним пріоритетом. За оцінками Gartner, близько 75% корпоративних даних у всьому світі будуть створюватися і оброблятися поза традиційними центрами обробки даних. Цей зсув очевидний у багатьох сценаріях, включаючи роздрібні мережі, які обробляють аналітику в магазинах, виробників, які запобігають збоям обладнання за допомогою моніторингу в режимі реального часу, постачальників медичних послуг, які керують розподіленими даними пацієнтів, і фінансові установи, які потребують обробки транзакцій на рівні філій. Завдяки технології StarWind DataCore зможе задовільнити ці потреби, пропонуючи уніфікований підхід до HCI, який зменшує складність та підвищує операційну ефективність у гетерогенних архітектурах.

Підкреслюється, що об'єднана компанія пропонує один з найповніших в галузі портфелів рішень для зберігання даних, що охоплює сховища для блоків, файлів, об'єктів S3 та контейнерні сховища. Цей широкий спектр відповідає DataCore.NEXT, стратегічному баченню компанії, спрямованому на підтримку різноманітних робочих навантажень і моделей розгортання в основних, периферійних і хмарних середовищах за допомогою гнучких, найкращих у своєму класі програмно-визначених рішень.

«Це придбання є значним кроком на шляху до реалізації нашого бачення DataCore.NEXT, - зазначив Дейв Забровскі (Dave Zabrowski), генеральний директор DataCore. - Об'єднання наших сильних сторін з надійними перевагами StarWind та досвідом ROBO дозволить створювати надійні HCI, які безперебійно працюють від центральних центрів обробки даних до найвіддаленіших локацій. Ми зосереджені на наданні організаціям більшого вибору, контролю та більш простого шляху для управління даними, де б вони не знаходились».

Управління ІТ у філіях, віддалених та периферійних підрозділах призводить до зростаючого тиску на необхідність робити більше з меншими ресурсами. В умовах обмежених бюджетів та обмеженого штату співробітників організації потребують відмовостійких, малогабаритних платформ, які легко розгортати та керувати ними. Спільні можливості DataCore та StarWind безпосередньо задовольняють цю потребу, забезпечуючи привабливу альтернативу застарілим підходам HCI.

«Приєднання до сім'ї DataCore дозволяє нам запропонувати нашу високопродуктивну технологію віртуальних SAN більш широкій аудиторії, - наголосив Антон Коломійцев, генеральний директор StarWind. - У зв'язку зі зростаючою невизначеністю щодо ліцензування та ціноутворення vSAN від Broadcom-VMware, особливо в розподілених і чутливих до витрат середовищах, організації переосмислюють свої інфраструктурні стратегії. Разом з DataCore ми забезпечуємо більшу гнучкість, продуктивність та свободу від прив'язки до обладнання та гіпервізора без шкоди для простоти та контролю». Більше деталей про компанію StarWind Software та її підходи у створенні рішень ви можете знайти в інтерівью з її засновником, яке редакція підготувала минулого року - Антон Коломійцев, StarWind Software: "Ми перші створили гіперконвергентну платформу під Windows"

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