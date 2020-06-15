Разрозненные решения усложняют обеспечение информационной безопасности

15 июня 2020 г., 12:25

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Компания Check Point Software Technologies объявила результаты исследования, проведенного компанией Dimensional Research, в рамках которого были опрошены 411 ИТ и ИБ специалистов из организаций по всему миру со штатом более 500 сотрудников. Он показал, что неинтегрированные, точечные решения делают обеспечение безопасности предприятия сложным. По мере развития ландшафта угроз и усложнения кибератак 99% компаний, использующих решения разных поставщиков, указали, что это создает проблемы и усложняет работу.

Основные выводы исследования:

С увеличением количества защищаемых ресурсов доверие к безопасности снижается – 92% респондентов заявили, что защитить свои ИТ-активы от угроз сложно. Только 34% и 38% лидеров безопасности считают, что их мобильные IoT-устройства надежно защищены, что свидетельствует о значительном разрыве в состоянии безопасности организаций;

Почти половина организаций внедряют 6-40 решений для обеспечения безопасности: это сильно усложняет работу. Практически каждая опрошенная организация использовала решения от нескольких разных поставщиков безопасности. 49% всех опрошенных организаций используют от 7 до 40 продуктов безопасности, а еще 27% используют от 11 до 40 продуктов разных поставщиков;

Несколько консолей управления ухудшают видимость – 98% организаций управляют своими продуктами безопасности с помощью нескольких консолей, создавая хранилища видимости. Из-за этого ИБ-специалисты не могут получить целостную картину на угрозы для организации, а это усложняет реагирование на инциденты;

Работа с несколькими поставщиками безопасности усложняет работу и только создает проблемы: 79% специалистов по безопасности говорят, что работа с несколькими поставщиками представляет значительные проблемы. Обслуживание, обновление версий, продление контрактов и другая необходимая работа, связанная с уходом и эксплуатацией решения безопасности – все это занимает драгоценное время и ресурсы;

69% респондентов согласны с тем, что установление приоритетов консолидации поставщиков приведет к повышению безопасности. Высочайший уровень видимости, достигнутый благодаря консолидации, гарантирует эффективную защиту, необходимую для предотвращения изощренных кибератак. Унифицированное управление и видимость рисков дополняют вашу архитектуру безопасности.

Сокращение числа вендоров обеспечивает более высокий уровень безопасности благодаря интеграции и меньшему количеству функциональных пробелов между средствами защиты, предоставляемыми каждым продуктом. Это также значительно сокращает время, стоимость и ресурсы для устранения инцидентов. Например, консолидированная архитектура безопасности Check Point Infinity для сетей, облачных систем, мобильных устройств и IoT-устройств, обеспечивает высокий уровень защиты от известных и неизвестных киберугроз. Единое, централизованное управление Infinity коррелирует широкий спектр событий во всех сетевых средах, облачных сервисах и мобильных инфраструктурах, а технология упреждающего предотвращения угроз Check Point блокирует самые сложные атаки еще до того, как они смогут нанести ущерб.

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