«Армія дронів» підготувала оснащення ще для 8 ударних рот

9 мая 2023 г., 8:35

Як повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, 8 нових ударних рот БпЛА готові до бою — їм передано пікапи, ударні коптери та FPV-дрони.





Безпілотники для «Армії дронів» придбали у межах платформи Президента Володимира Зеленського UNITED24 та за кошти державного бюджету.





«Важливо, що всі дрони українського виробництва. Продовжуємо прибирати блокери для розвитку українських компаній. Буде ще багато змін. Щоб в Україні щомісяця виробляли тисячі дронів, які просто зараз потрібні Силам оборони», наголосив Михайло Федоров.

Він також підкреслив, що створення ударних рот - безпрецедентний і своєчасний крок: «Вдячний Генштабу, Міноборони та Держспецзв’язку за інноваційний підхід в ухваленні рішень. Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті».





Топпріоритет - забезпечити й інші підрозділи технологіями. Це наблизить перемогу та збереже життя наших воїнів.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень