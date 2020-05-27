Arm представила «новую волну» чипов для высокоуровневой мобильной техники

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Британская фирма Arm, широко известная проектами процессоров, реализуемых по лицензии другими производителями полупроводниковых устройств, представила новую линейку чипов, включающую самый высокопроизводительный из всех центральных процессоров Arm, мобильные графические ускорители и усовершенствованный акселератор задач искусственного интеллекта (ИИ).
Первый из анонсированных вчера чипов, высокоуровневой Cortex-A78, ориентирован на будущие флагманские модели Android-смартфонов. Arm обещает для него 20-процентный рост производительности по сравнению с предыдущим поколением — Cortex-A77. Если же производитель телефонов заинтересован в первую очередь в экономичности, Cortex-A78 сможет предоставить ему быстродействие уровня Cortex-A77, но с двукратной экономией потребления электроэнергии.
«Мы добились максимальной эффективности за счет сокращения структур с низкой производительностью, таких как кэши L1-I и L1-D, — рассказал в блоге продуктовый менеджер Arm, Винсент Риссон (Vincent Risson). — Затем мы оптимизировали энергопотребление существующих структур, например схем прогнозирования ветвления».
Технические ограничения мобильных телефонов вынуждают производителей искать компромисс между производительностью, энергоэффективностью и эффективностью использования площади (Power, Performance, Area — PPA). На эту нишу претендует Cortex-A78. Другая новинка, Cortex-X1, напротив, ориентирована на достижение максимальной производительности. В определённых условиях она способна обойти Cortex-A78 в скорости на 22%. Кроме того, Cortex-X1 удвоит производительность на задачах ИИ по сравнению с прошлогодним чипом Cortex-A77. Вместе с Cortex-X анонсирована программа его кастомизации (Cortex-X Custom, CXC) в соответствии со специфическими потребностями партнёров Arm.
Два новых GPU — высокоуровневый, 24-ядерный Mali-G78 и бюджетный Mali-G68 — оба используют технологию Asynchronous Top Level. Она позволяет разделить чип на две части, и приложения могут обесточивать менее используемую из них, удлиняя срок работы устройства до следующей подзарядки аккумулятора.
Замыкает список вчерашних анонсов Ethos-N78 — дальнейшее развитие ИИ-акселератора Ethos-N77, дебютировавшего год назад, с улучшенной на 25% энергоэффективностью. В зависимости от конкретных запросов производителя устройства, чип может обеспечивать производительность от одного до десяти триллионов операций в секунду.
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