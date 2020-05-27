Приложение 112.in.ua упростит вызов помощи украинцам с особыми потребностями

27 мая 2020 г., 16:34

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В Украине появилось приложение 112.in.ua, которое дает возможность простого и удобного доступа к службам экстренной помощи для людей с особыми потребностями. Его разработала компания Make IT по заказу ГС «Украинские системы и блокчейн решения». Компания GigaCloud разместила это приложение на собственных облачных ресурсах, с целью обеспечить его стабильную работу и защитить персональные данные пользователей.

По состоянию на начало 2019 г. в Украине зарегистрировано более 2,5 млн людей с инвалидностью. Значительная часть из них не может воспользоваться обычным вызовом скорой помощи, полиции или ДСНС, так как имеет проблемы со слухом, зрением, или из-за тяжелого состояния не в состоянии объяснить, что с ними случилось. Приложение 112.in.ua поможет получить быструю и качественную помощь в таких ситуациях.

С помощью приложения человек с ограниченными возможностями может получить полный доступ к службам экстренной помощи. Путем нажатия «горячей» клавиши на собственном телефоне пользователь может немедленно послать сигнал о помощи. После получения сообщения диспетчер приложения благодаря доступу к системе информатизации 112.in.ua получит необходимую информацию о пользователе, его местонахождение и проблему, которую нужно решить. Это позволит оперативно отреагировать на запрос и оказать помощь. Независимо от национальности и языка, пользователи могут передавать информацию диспетчерам, выбрав необходимые пиктограммы в программе или отправив фото события. Приложение создавалось для людей с инвалидностью, но им могут пользоваться все, кто попал в сложную ситуацию. В то же время, люди с инвалидностью смогут всегда использовать его бесплатно.

Проект начал работу в режиме тестирования на базе ДСНС в Тернопольской области. Сейчас в системе 112.in.ua зарегистрировалось более 3000 пользователей. Вызов работает в 18 городах Украины, продолжается работа над подключением других городов – меморандум о сотрудничестве с проектом подписали уже Харьковский и Калушский городские советы. Приложение доступно для платформы Android, версия для iOS находится в разработке.

«Наше сотрудничество с компанией Make IT направлено на обеспечение положительных сдвигов в развитии экстренной службы реагирования, – говорит Артем Коханевич, генеральный директор GigaCloud. – Благодаря облачным технологиям человек сможет воспользоваться приложением в любое время и в любом месте для своевременного получения помощи. Гибкость облачной платформы обеспечит стабильную работу приложения, особенно в периоды пиковых нагрузок и по мере увеличения пользователей. Сбор дополнительной персональной информации от граждан поможет повысить эффективность работы экстренных служб, а мы, в свою очередь, гарантируем ее сохранность, что подтверждено сертификатом соответствия комплексной системы защиты информации (КСЗИ)».

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