Arm оновила платформу для мобільних пристроїв

30 мая 2023 г., 9:35

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Компанія Arm анонсувала нову версію рішень для мобільних пристроїв Arm Total Compute Solutions 2023 (TCS23).



У презентований комплекс входить новий графічний процесор Arm Immortalis, заснований на новій архітектурі GPU 5-го покоління та новий кластер процесорів Armv9.



Immortalis-G720 забезпечує 15-відсоткове підвищення продуктивності та ефективності порівняно з попереднім поколінням, а також на 40% підвищення ефективності на системному рівні, що призводить до вищої якості графіки для більш захватних візуальних вражень. Deferred Vertex Shading (DVS) - це нова графічна функція, представлена в архітектурі графічного процесора 5-го покоління, яка перевизначає потік даних, що дозволяє партнерам масштабуватися для більшої кількості ядер та більш високих показників продуктивності. Заявлено, що вже видно переваги DVS у багатьох популярних іграх від Genshin Impact до Fortnite.



Разом з Immortalis-G720 компанія поповнила портфель графічних процесорів світового класу новими графічними процесорами Arm Mali-G720 та Mali-G620.



Наголошується, що новий обчислювальний кластер на базі процесорів Armv9 Cortex вже третій рік поспіль демонструє двозначний приріст продуктивності, а також значне підвищення ефективності.



Життєво важливою частиною цього високопродуктивного кластера є новий Arm Cortex-X4. Як стверджується, це найшвидший процесор, який коли-небудь створювала компанія, що забезпечує на 15% більшу продуктивність порівняно з Cortex-X3. При цьому нова енергоефективна мікроархітектура споживає на 40% менше енергії при виконанні того ж процесу. Такий приріст продуктивності та ефективності виводить роботу на пристрої, наприклад, швидкість відгуку інтерфейсу та час запуску додатків, на новий рівень і дає змогу створювати додатки наступного покоління на основі ШІ та ML.



Лідерство в продуктивності процесора поширюється і на нові великі й малі ядра - Arm Cortex-A720 та Cortex-A520. Виробник стверджую, що такі сценарії використання, як ігри AAA, продуктивність протягом усього дня та фонові завдання, виграють від 20-відсоткового покращення енергоефективності цих нових дизайнів процесорів порівняно з попередніми поколіннями. Завдяки поліпшеній енергоефективності Cortex-A720, можна буде використовувати більше цих ядер і менше енергоефективних A520.



Ключовим фактором для забезпечення найвищої продуктивності та найефективнішого дизайну є тісніший зв'язок між технологічними вузлами та обчислювальними можливостями. У цьому новому поколінні процесорів Arm вперше в індустрії будуть залучені техпроцеси TSMC N3E.



Завершує кластер процесорів 2023 року новий DynamIQ Shared Unit, DSU-120, який призначений для вимогливих багатопотокових сценаріїв використання і підтримує широкий спектр пристроїв - від натільних пристроїв до смартфонів і ноутбуків. Зазначено, новий кластер процесорів забезпечує продуктивність, коли вона потрібна, та ефективність, коли вона потрібна.



Компанія продовжує успішно впроваджувати розширення тегування пам'яті Arm Memory Tagging Extension (MTE), яке усуває помилки безпеки пам'яті, що становлять 70% усіх вразливостей програмного забезпечення, в мобільній екосистемі за допомогою покоління процесорів Armv9.

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