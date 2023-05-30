За добу вдалося повернути електрику для 29 тис. споживачів

30 мая 2023 г., 8:25

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Ворог учора завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Влучань та пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.





Водночас ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні з росією території. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 19 населених пунктів, у Запорізькій області – 27 населених пунктів.





Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.





Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.





За добу вдалося повернути світло для майже 29 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях.





Триває масштабна ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону.





В ремонті - атомні енергоблоки, блоки теплової та гідрогенерації.





Водночас виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.





У денну частину доби (з 10:45 до 16:00 години) були застосовані обмеження відновлюваних джерел енергії для балансування енергосистеми, адже генерація перевищувала споживання.





Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 3,7 млн кВт*год. Також минулої доби відбувався експорт електроенергії до Польщі обсягом 0, 8 млн кВт*год.





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