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Верховна Рада підтримала законопроекти, які скасовують ввізне мито та ПДВ на компоненти для дронів

30 мая 2023 г., 10:45
Верховна Рада України підтримала законопроекти № 9275 та 9276, які на час воєнного стану скасовують сплату ПДВ та ввізного мита на компоненти для безпілотників. «За» проголосували 284 та 289 депутатів відповідно.

Держава продовжує підтримувати виробництво БПЛА в Україні. Адже безпілотники технологічно підсилюють наших військових на фронті і дають змогу отримати перевагу над ворогом.

Так, Парламент ухвалив законопроекти, які стимулюють виробництво БПЛА в Україні, і скасував ще один блокер. Відтепер на час воєнного стану імпортерів звільняють від сплати ввізного мита та ПДВ на складники БПЛА — матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі. Це створює кращі умови для виробництва й ремонту БПЛА в Україні.

Раніше Уряд створив fast track для БПЛА та комплектуючих, який дозволяє швидше ввозити військові товари в Україну.
 

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