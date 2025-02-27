Arm анонсувала першу у світі Armv9 Edge AI Platform

27 февраля 2025 г., 17:35

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Революція AI більше не обмежується хмарою. У міру того як наш світ стає дедалі більш пов'язаним та інтелектуальним, від «розумних» міст до промислової автоматизації, опрацювання робочих AI-навантажень на кордоні стає не просто вигідним, а й необхідним. Тому важливою віхою в цій еволюції стала представлена платформа Armv9 edge AI на базі нового процесора Arm Cortex-A320 та провідного AI-прискорювача для edge AI, Arm Ethos-U85 NPU, що дає змогу запускати на пристрої AI-моделі з більш ніж мільярдом параметрів.



OEM-виробникам доводиться постачати рішення швидше, ніж будь-коли раніше. Їм необхідно задовольнити обчислювальні потреби застосунків IoT, що зростають, як-от автономні транспортні засоби, що переміщаються по заводських цехах, розумні камери, які можуть адаптувати свої функції за допомогою оновлень програмного забезпечення, і людино-машинні інтерфейси, що забезпечують більш природну взаємодію на основі штучного інтелекту.



Щоб впроваджувати інновації та швидко масштабуватися, їм потрібна гнучкість для виконання робочих AI-навантажень там, де це має сенс, надійніший захист і підвищена гнучкість програмного забезпечення - і технологія Armv9 забезпечує все це в масштабі. Нова платформа Arm об'єднує новий надефективний процесор Armv9 Cortex-A320 і NPU Ethos-U85 з підтримкою трансформаторних мереж, створюючи першу у світі платформу Armv9 edge AI, оптимізовану для IoT. Ця платформа забезпечує 8-кратне підвищення продуктивності машинного навчання (ML) порівняно з платформою на базі Cortex-M85, яку було представлено минулого року.



Повсюдне поширення цієї технології означає, що партнери тепер можуть використовувати міць технології Armv9 у всьому спектрі обчислень, від хмарних до граничних. Від партнерів з виробництва кремнію, які ліцензують цю технологію для створення SoC, до ODM-виробників і OEM-виробників, що створюють пристрої наступного покоління, - цю розробку вітають провідні партнери в галузі, включно з AWS, Siemens, Renesas, Advantech і Eurotech.



Запуск нової платформи для крайового AI знаменує собою важливу віху в еволюції крайових обчислень. Cortex-A320 надає передові можливості AI та переваги для розробників у сфері IoT, розширюючи можливості архітектури Armv9 для енергоефективних пристроїв, а також забезпечуючи всебічну підтримку програмного забезпечення.



Cortex-A320 використовує переваги архітектури Armv9, такі як SVE2 для підвищення продуктивності ML, і забезпечує 10-кратний приріст продуктивності ML та 30-відсотковий приріст скалярної продуктивності порівняно зі своїм попередником Cortex-A35.



Архітектура платформи Armv9.2 також забезпечує передові функції безпеки, як-от автентифікація покажчика (PAC), ідентифікація мети розгалуження (BTI) і розширення міток пам'яті (MTE), навіть для найменших пристроїв Cortex-A. Це важливо, оскільки прикордонні пристрої часто працюють у незахищених середовищах і обробляють конфіденційні дані.



У міру того як прикордонний штучний інтелект продовжує зміцнюватися на платформі Arm, пропонується найпередовіше сімейство процесорів Armv9 Cortex для IoT, починаючи з максимальної продуктивності й закінчуючи пристроями з обмеженням за вартістю та енергоспоживанням.

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