«Хуавей Україна» стартувала програму дуальної освіти для університетів вже четвертий рік поспіль

27 февраля 2025 г., 16:35

0

Tweet

За заявою «Хуавей Україна», 20 лютого 2025 року стартував новий етап програми дуальної освіти, яку компанія проводить вже четвертий рік поспіль для студентів провідних українських ВНЗ. Ця програма схвалена й рекомендована Міністерством освіти та науки України й націлена на підвищення рівня знань молоді у сферах технологій та інновацій.



Цьогоріч до програми долучилися студенти з Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ), Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ) та Державного університету «Київський авіаційний інститут» (ДУ КАІ). 15 студентів цих закладів протягом двох місяців вивчатимуть основи бездротових технологій, радіопланування, дата-кому, а також слухатимуть лекції про останні тенденції IT-технологій. Викладачами дуальної освіти стануть провідні спеціалісти «Хуавей Україна», які працюють над реалізацією інноваційних рішень галузі. Основними критеріями участі в програмі дуальної освіти є високий рівень володіння англійською мовою і вмотивованість вивчати нові технології та застосовувати ці знання в майбутньому.



«Цього року до програми приєдналися талановиті студенти з трьох українських університетів. Упродовж найближчих двох місяців вони зможуть дізнатися, як працює Huawei зсередини, навчатися у наших найкращих фахівців та на практиці ознайомитися із сучасними ІКТ-рішеннями. Huawei завжди орієнтована на технологічні інновації, і я впевнений, що ця програма стане для студентів важливим кроком на шляху до професійного розвитку», — прокоментував Сі Лонг, керівник департаменту ICT Marketing у «Хуавей Україна».



У межах дуальної освіти студенти отримають доступ до теоретичних та практичних знань роботи з найсучаснішим технічним обладнанням, що допоможе їм на кар’єрному шляху. У фіналі програми вони складатимуть екзамен, за результатами якого найкращих студентів буде запрошено на оплачуване стажування до компанії «Хуавей Україна». Церемонія нагородження студентів сертифікатами про успішне завершення програми відбудеться 22 квітня.



За підсумками програми 2024 року, 16 студентів трьох провідних українських ВНЗ, які пройшли навчання з дуальної освіти, отримали дипломи, а троє з них були нагороджені відзнаками за найвищі бали за результатами підсумкового оцінювання. Двом найкращим випускникам запропоноване стажування в «Хуавей Україна».



Програма дуальної освіти від «Хуавей України» започаткована у 2022 році. Протягом цього періоду українські студенти провідних технічних ВНЗ України здобули важливі навички роботи з технікою, а також розуміння бізнес-процесів і можливостей для розвитку галузі ІКТ. Таким чином, компанія робить внесок до підготовки майбутніх фахівців телеком-ринку, які просуватимуть новітні рішення технічного прогресу.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS