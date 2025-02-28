Піротехнічні підрозділи ДСНС з початку тижня знешкодили 461 вибухонебезпечних предметів

28 февраля 2025 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 275 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 461 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 220,88 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 40 тис. 389, на Херсонщині – 19 тис. 633, Донеччині – 16 тис. 430, Київщині – 12 тис. 157, Миколаївщині – 10 тис. 321, Чернігівщині – 7 тис. 297, Сумщині – 5 тис. 202.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 560 тис. 105 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 875 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 172 тис. 617 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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