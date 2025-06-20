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Серед Тор100 виробників дронів є українські виробники

20 июня 2025 г., 8:25
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«Мілітарний» повідомляє, що аналітики The Defense Post опублікували список зі 100 провідних виробників дронів.
 
Зазначається, що потрапляння до рейтингу — це не лише визнання, а й своєрідна відзнака, яке свідчить про інноваційність, вплив та лідерство компанії в умовах динамічного оборонного середовища.
 
Цей список базується на незалежній оцінці світових виробників безпілотних систем, із фокусом на дохід, пов’язаний саме з дронами, та внесок у розвиток автономних оборонних технологій.
 
Методологія ранжування враховувала річний дохід, обсяги інвестицій у науково-дослідні роботи, динаміку зростання та перспективність інноваційних рішень.
 
Список не включає компанії, що перебувають у державній власності або контролюються державою на понад 50,1%.
 
Також було виключено компанії з непрозорою структурою власності або причетністю до санкційних режимів.
 
Зокрема, не розглядалися компанії, які мають зв’язки з урядом росії, незалежно від технологічних можливостей.
 
Водночас до списку потрапили компанії, як-от турецька Aselsan, що належить фонду Збройних сил Туреччини, але працює з помітною незалежністю у сфері розробок, партнерств і міжнародної торгівлі дронів.
 
До переліку увійшли й українські компанії. На 22 місці опинилася TAF Drones, яка спеціалізується на FPV-дронах, розвідувальних БпЛА, а також системах радіоелектронної боротьби та розвідки.
 
Ukrspecsystems, що займається виробництвом безпілотників та військової електроніки, посіла 65 позицію.
 
Ще одна українська компанія, Airlogix, зайняла 84 місце. Її ключовий продукт - безпілотний авіаційний комплекс «ГОР». Він призначений для розвідки й коригування артилерії. БПЛА може знаходитися у повітрі 2-2,5 години, дальність польоти – 150 км, при цьому зв’язок та управління безпілотником зберігається на відстані 30-40 км.

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