Apple планує поставити 500 000 гарнітур Vision Pro у наступному році

27 декабря 2023 г., 10:45

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Авторитетний галузевий аналітик Мінчі Куо (Ming-Chi Kuo) дав новий прогноз щодо виробництва нових продуктів Apple. Він очікує, що буде поставлено 500 000 гарнітур змішаної реальності Vision Pro у 2024 році. І це значно менше, ніж 1 мільйон, на який компанія націлилася ще на початку цього року.



За словами Куо, пристрій з’явиться на полицях магазинів наприкінці січня або на початку лютого. Він додав, що масове виробництво Vision Pro вже розпочато.



Минулої середи агентство Bloomberg повідомило, що виробничі лінії Apple з випуску Vision Pro працюють на повну потужність вже кілька тижнів. За даними видання, не виключено, що «виробничі затримки в останню хвилину або інші проблеми» можуть уповільнити графік запуску пристрою.



У липні Financial Times повідомляла, що Apple довелося значно зменшити обсяги виробництва Vision Pro через виробничі проблеми. Вважається, що компанія спочатку прагнула виготовити близько мільйона гарнітур у 2024 році. За даними Financial Times, ця цифра скоротилася більш ніж удвічі - до менш ніж 400 000.



Те, що Куо тепер прогнозує 500 000 одиниць, свідчить про те, що Apple, можливо, переглянула свій виробничий план у бік збільшення. Зміна може бути мотивована більш оптимістичним прогнозом попиту. Крім того, Apple могла вирішити деякі виробничі проблеми.



Одна з виробничих проблем, як повідомляється, пов’язана з двома внутрішніми екранами, які Vision Pro використовує для відображення контенту. Ці екрани, кожен з яких розміром з поштову марку, як повідомляється, мають майже стільки ж пікселів, як три телевізори з роздільною здатністю 4K. Зʼявлялась інформація, що вони виготовляються компаніями Sony і TSMC.



За даними Bloomberg, компанія Apple встановлює обладнання для демонстрації продукту у своїх магазинах і почала навчати персонал, як користуватися гарнітурою. Крім того, як повідомляється, Apple заохочує сторонніх виробників випускати свої додатки адаптовані для visionOS, спеціалізованої операційної системи, на якій працює Vision Pro.

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