Intel планує найбільшу інвестицію в завод - 25 млрд дол.

27 декабря 2023 г., 12:15

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Reuters повідомляє, що корпорація Intel отримала від ізраїльського уряду грант у розмірі 3,2 мільярда доларів на будівництво нового заводу з виробництва мікросхем на півдні країни.



Планується фабрика вартістю 25 мільярдів доларів. Як зазначається, це найбільша в історії компанії інвестиція у виробничі потужності.



Аналітики відмічають, що розширення виробництва Intel має на меті зміцнити глобальні ланцюги постачання напівпровідників та зменшити залежність від окремих географічних регіонів, таких як Тайвань.



Новий завод Intel Fab 38 буде побудований поряд з існуючим Fab 28 у місті Кір’ят-Гаті.



Будівництво вже розпочалося, а запуск виробництва запланований на 2028 рік і триватиме до 2035 року.



Intel також планує створити тисячі місцевих робочих місць. Компанія отримає знижену ставку корпоративного податку в розмірі 7,5% і зобов’язалася здійснити закупівлі на суму 16,6 мільярдів доларів на місцевому ринку.



Intel вже давно працює в Ізраїлі і її ключові процесорні технології розробляються в ізраїльських лабораторіях. Розширення виробництва в Кір’ят-Гаті відповідає стратегії генерального директора Intel Пита Гелсінгера (Pat Gelsinger) щодо диверсифікації виробництва за рахунок мегаінвестицій у США, Європі та Ізраїлі.



Нагадаємо, що компанія вже веде будівництво заводу в Огайо вартістю 20 мільярдів доларів. При цьому також використовуються значні державні субсидії.

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