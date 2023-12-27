Тайвань розширює санкції проти рф, щоб зупинити використання технологій для виробництва зброї

27 декабря 2023 г., 9:35

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Як повідомило агентство Reuters, міністерство економіки Тайваню заявило у вівторок про розширення списку санкційних товарів для поставки у росію та її союзника білорусь у відповідь на вторгнення в Україну. Це зроблено, щоб запобігти використанню тайванських високотехнологічних систем у військових цілях.



Тайвань засудив напад росії та вже приєднався до очолюваних Заходом санкцій, хоча це значною мірою символічно, оскільки між цією країною та рф існує лише мінімальна пряма торгівля.



Оголошуючи про новий раунд санкцій, міністерство економіки Тайваню заявило, що цей крок був зроблений «з метою здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів у військових цілях».



До списку серед іншого потрапило обладнання для виготовлення напівпровідників, а також певні хімічні речовини, на додачу до попередніх оголошень, які вже були спрямовані проти рф.



Нові санкції узгоджуються з тими, що вже були оголошені Європейським Союзом, Сполученими Штатами та іншими країнами, йдеться в заяві міністерства.



ЄС, США та інші країни нещодавно зібрали уламки російської зброї, що використовується в Україні й склали «спільний високопріоритетний список» електронних і механічних компонент. Він також включає обладнання, яке широко використовується в комерційних цілях і можуть бути застосовуватись для виробництва зброї, додали в міністерстві.



Заявки на отримання експортних ліцензій «в принципі» не будуть схвалені, заявили в міністерстві.

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