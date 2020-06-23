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Apple переводит Mac на Arm. Официально

23 июня 2020 г., 9:25
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Apple переводит Mac на Arm. Официально

Вчера компания Apple на открывшейся ежегодной конференции для разработчиков WWDC провела ряд презентаций.

Одним из самых ожидаемых объявлений был анонс перевода Mac на новую платформу, о котором много говорилось накануне.

Глава Apple Тим Кук в своем выступлении сообщил, что компания намерена перевести все свои устройства на собственную процессорную платформу и назвал этот момент «историческим днем» для компании.

Новый чип, который будет использоваться для Mac компания назвала Apple Silicon и базироваться он будет на архитектуре Arm. Во время презентации было отмечено, что за прошедшие 10 лет Apple выпустила  2 млрд чипов для своих устройств.

Под новую аппаратную платформу для Mac будет выпущена и новая операционная система - macOS Big Sur. Сообщается что все приложения Apple уже адаптированы под Apple Silicon. Плюс над этим активно также работают Adobe и Microsoft. Кроме того, благодаря использованию ретранслятора Rosetta 2 на macOS Big Sur будут запускаться и приложения написанные для платформы Intel.

Как заявил  Тим Кук, первые системы Mac на новой платформе появятся уже до конца года, а переход на новую архитектуру Apple Silicon займет до двух лет.

Для разработчиков Apple предложила Developer Transition Kit. Он построен на базе Mac mini, который работает с использованием Apple A12Z Bionic, 16 ГБ ОЗУ и накопителя 512 ГБ. Набор обойдется в 500 долл.


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