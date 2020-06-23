Apple переводит Mac на Arm. Официально

23 июня 2020 г., 9:25

0

Tweet

Вчера компания Apple на открывшейся ежегодной конференции для разработчиков WWDC провела ряд презентаций.



Одним из самых ожидаемых объявлений был анонс перевода Mac на новую платформу, о котором много говорилось накануне.



Глава Apple Тим Кук в своем выступлении сообщил, что компания намерена перевести все свои устройства на собственную процессорную платформу и назвал этот момент «историческим днем» для компании.



Новый чип, который будет использоваться для Mac компания назвала Apple Silicon и базироваться он будет на архитектуре Arm. Во время презентации было отмечено, что за прошедшие 10 лет Apple выпустила 2 млрд чипов для своих устройств.



Под новую аппаратную платформу для Mac будет выпущена и новая операционная система - macOS Big Sur. Сообщается что все приложения Apple уже адаптированы под Apple Silicon. Плюс над этим активно также работают Adobe и Microsoft. Кроме того, благодаря использованию ретранслятора Rosetta 2 на macOS Big Sur будут запускаться и приложения написанные для платформы Intel.



Как заявил Тим Кук, первые системы Mac на новой платформе появятся уже до конца года, а переход на новую архитектуру Apple Silicon займет до двух лет.



Для разработчиков Apple предложила Developer Transition Kit. Он построен на базе Mac mini, который работает с использованием Apple A12Z Bionic, 16 ГБ ОЗУ и накопителя 512 ГБ. Набор обойдется в 500 долл.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации