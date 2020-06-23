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Microsoft покупает CyberX для укрпеления IoT-безопасности Azure

23 июня 2020 г., 10:25
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Microsoft покупает CyberX для укрпеления IoT-безопасности Azure

Компания Microsoft официально сообщила о поглощении стартапа CyberX, который занимается обнаружением проблем и прогнозированием сбоев в IoT-системах и крупных промышленных системах.

Условия сделки не разглашаются, но источники TechCrunch оценивают сумму покупки в 165 млн долл.

Компания CyberX была основана в декабре 2012 г. в израиле Ниром Геллером (Nir Giller) и Омером Шнайдером (Omer Schneider). Сейчас ее штаб-квартира расположена в г. Уолтем, штат Массачусетс, штат насчитывает более 150 человек.

Как отмечается, за счет использования запатентованной технологии поведенческой аналитики среды IoT/OT, безагентная платформа CyberX может быть развернута за считанные минуты, и позволяет идентифицировать возможные риски. Решение обеспечивает обнаружение активов, управление уязвимостями и постоянный мониторинг угроз, с нулевым воздействием благодаря используемому подзоду с пассивным анализом сетевого трафика (Network Traffic Analysis).

Предполагается, что Microsoft объединит технологию CyberX с существующими возможностями безопасности IoT в Azure.

Стоит напомнить, что два года назад Microsoft объявила об намерении инвестировать 5 млрд долл. в направление IoT с целью создания «надежной и простой в использовании платформы для клиентов и партнеров, которая бы позволила разрабатывать связанные решения - независимо от того, в какой IoT-точке они начинают работу».


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