Автомобильные чипы — наиболее динамично растущее направление полупроводникового рынка

22 июня 2020 г., 17:35

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Аналитики из IC Insights спрогнозировали развитие мирового рынка полупроводниковых изделий исходя из продуктовых категорий.

За последние 21 год сегмент коммуникационных чипов вырос почти в два раза — с 18,5% в 1998 г., до 35,6% по итогам 2019 г. Еще в 2013 г. это направление опередило компьютерное и стало крупнейшим конченым рынком сбыта полупроводниковой начинки. Впрочем, на фоне бума спроса на память в 2017 и 2018 г. компьютерный сегмент ненадолго возвращал себе верхнюю позицию рейтинга. Уже в 2019 г. чипы для коммуникационных продуктов вновь оказались крупнейшим конченым рынком полупроводниковых изделий и сохранят эту позицию по меньшей мере до 2024 г.

В то же время, наиболее динамично растущее направление сформировали чипы для автомобильной промышленности. Подконтрольная им доля выросла с 4,7% в 1998 г., до 8,7% по итогам 2019 г. Показатель CAGR в период с 2019 по 2024 г. составит 9,7%.

Доля компьютерного сегмента в общих поставках IC за более чем двадцать лет сократилась на 20 процентных пунктов, до 35,6%. Ожидается, что благодаря высокому спросу на серверы и решения концепции Интернета вещей рассматриваемый сегмент существенно замедлит падение.

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