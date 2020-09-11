Apple открыла в Сингапуре магазин на воде Marina Bay Sands

11 сентября 2020 г., 17:35

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Компания Apple представила Marina Bay Sands – первый магазин сети Apple Store, расположенный прямо на воде. Фирменный салон расположился посреди залива Марина-Бэй внутри уникальной стеклянной сферы, из которой открываются свободные панорамные виды на впечатляющий городской пейзаж Сингапура. Сфера представляет собой первый в своем роде полностью стеклянный купол: он состоит из 114 фрагментов, разделенных 10 узкими ребрами жесткости.

В верхней точке купола расположено световое отверстие, вдохновленное архитектурой Пантеона в Риме. Световой луч, проникающий через это отверстие, заполняет все внутреннее пространство сферы благодаря специально сконструированным панелям: они рассеивают прямой солнечный свет днем и обеспечивают уникальный световой эффект ночью. Пышная зелень с улиц Сингапура словно проникает сквозь стеклянный купол: внутри магазина растет множество деревьев, листва которых наполняет интерьер мягкой игрой светотени.

Заходя в магазин, посетители оказываются в необычном внутреннем пространстве под куполом: здесь можно изучить продукты и аксессуары Apple, получить профессиональную техническую поддержку или просто полюбоваться впечатляющими панорамами Марина‑Бэй. Пространство Forum возле видеостены будет служить сценой для семинаров Today at Apple с участием сингапурских артистов, музыкантов и художников. Сотрудники Apple смогут проводить личные встречи и сеансы обучения для предпринимателей и разработчиков в уникальном подводном пространстве Boardroom, которое расположено на нижнем уровне магазина.

Посетителей магазина Apple Marina Bay Sands готовы встретить почти 150 сотрудников, говорящих на 23 языках.

История работы Apple в Сингапуре началась более 40 лет назад с открытием производственной площадки Apple в районе Анг Мо Кио. В 1981 г. здесь было произведено большинство печатных плат для компьютеров Apple II, проданных во всем мире. С тех пор компания Apple непрерывно расширяет свое присутствие в Сингапуре: сегодня в городе более 55 тыс. рабочих мест связаны с экосистемой Apple.

В магазине будут действовать такие же строгие меры защиты сотрудников и посетителей, как и во всех других магазинах Apple Store, в том числе обязательное ношение масок, измерение температуры и социальное дистанцирование.

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