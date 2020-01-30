Apple наняла бывшего вице-президента по инженерным системам Netflix

30 января 2020 г., 10:25

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Как сообщает The Wall Street Journal, компания Apple недавно наняла одного из ведущих инженеров Netflix Руслана Мешенберга (Ruslan Meshenberg), очевидно для укрепления своей стриминговой платформы Apple TV+.

Мешенберг, которому 45 лет, последние два года занимал пост вице-президента по инженерным системам (Productivity Engineering), а до этого шесть лет был директором по разработке облачных платформ компании. Свою карьеру в индустрии он начал в 1996 г., основав локального Интернет-провайдера, еще будучи студентом. Потом успел поработать в HP, Yahoo и Telenav прежде, чем попал в Netflix. Образование он получил в Калифорнийском Университете. Согласно имеющейся информации Руслан Мешенберг родился в России, в Краснодарском крае.



Как отмечает The Wall Street Journal, Машенберг присоединился к команде Apple, как раз в момент, когда компания приняла решение двигаться в сторону облачных сервисов, используя услуги сторонних провайдеров.

В Netflix Мешенберг отвечал за большую часть инфраструктуры, которая обеспечивает надежное воспроизведение фильмов и шоу, в условиях быстро растущей пользовательской базы. Как известно, этот провайдер стримингового сервиса активно использует услуги AWS.



Как следует из вчерашнего финансового отчета Apple, сервис TV + пока еще не стал существенным источником дохода для компании.

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