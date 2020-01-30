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Apple наняла бывшего вице-президента по инженерным системам Netflix

30 января 2020 г., 10:25
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Apple наняла бывшего вице-президента по инжерерным системам Netflix

Как сообщает The Wall Street Journal, компания Apple недавно наняла одного из ведущих инженеров Netflix Руслана Мешенберга (Ruslan Meshenberg), очевидно для укрепления своей стриминговой платформы Apple TV+.

Мешенберг, которому 45 лет, последние два года занимал пост вице-президента по инженерным системам (Productivity Engineering), а до этого шесть лет был директором по разработке облачных платформ компании. Свою карьеру в индустрии он начал в 1996 г., основав локального Интернет-провайдера, еще будучи студентом. Потом успел поработать в HP, Yahoo и Telenav прежде, чем попал в Netflix. Образование он получил в Калифорнийском Университете. Согласно имеющейся информации Руслан Мешенберг родился в России, в Краснодарском крае.

Как отмечает The Wall Street Journal, Машенберг присоединился к команде  Apple, как раз в момент, когда компания приняла решение двигаться в сторону облачных сервисов, используя услуги сторонних провайдеров.

В Netflix Мешенберг отвечал за большую часть инфраструктуры, которая обеспечивает надежное воспроизведение фильмов и шоу, в условиях быстро растущей пользовательской базы. Как известно, этот провайдер стримингового сервиса активно использует услуги AWS.

Как следует из вчерашнего  финансового отчета Apple, сервис TV + пока еще не стал  существенным источником дохода для компании.


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