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AOC U32U1 — новый 31,5-дюймовый дисплей с дизайном Studio F. A. Porsche

21 июля 2020 г., 17:05
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AOC U32U1 — новый 31,5-дюймовый дисплей с дизайном Studio F. A. Porsche

Компания AOC представила U32U1 — профессиональный 31,5-дюймовый (80 см) монитор, который нацеливается, как решение для профессионалов и домашних пользователей Среди особенностей новинки отмечается дизайн, созданный агентством Studio F. A. Porsche. Он включает трубчатую подставку-тренога, создающую эффект визуальной лёгкости и позволяющую монитору выделиться в любом окружении и в любых условиях использования. В устройстве тонкий экран без рамок с четырёх сторон, с возможностью поворота и наклона, он расположен на блестящей металлической подставке, которую можно регулировать по высоте до 120 мм. Алюминиевая панель позади монитора с закругленными углами, в которой расположены разъёмы для кабелей, контрастирует с тёмно-серой плоской задней крышкой. Оригинальное функциональное решение заключается в том, что панель сохраняет своё положение при повороте дисплея в портретный режим, благодаря чему и кабели остаются на своём месте. Для большей гибкости монитор оснащён креплением VESA, которое позволяет закрепить его на стойке или на стене.

В дисплее используется IPS-матрица с диагональю 31,5 дюйма (80 см) с разрешением 4K/UHD (3840×2160). Она соответствует стандарту VESA Display HDR600, обеспечивает 10-битную глубину цвета и отображает 1,07 млрд цветов. Для дисплея заявлен охват 135% цветового пространства sRGB, 100% цветового пространства AdobeRGB и 98% цветового пространства DCI-P3.

Помимо разъёма DisplayPort 1.4, монитор оснащён портами HDMI 2.0 и USB-C, а также концентратором USB 3.2. Соединение USB-C обеспечивает работу режима DisplayPort Alternate Mode для передачи видеосигнала с высоким разрешением с ноутбука или другого компьютера. USB Power Delivery позволяет одновременно заряжать аккумулятор ноутбука мощностью до 65 Вт.

Монитор AOC U32U1 будет доступен в продаже в августе 2020 года по ориентировочной цене 28999 гривен.


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