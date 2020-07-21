Рост рынка компьютерного игрового оборудования превысит 10%

21 июля 2020 г., 17:25

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Мировой рынок компьютерного игрового аппаратного обеспечения по итогам 2020 г. достигнет в объеме 40 млрд долл., — прогнозируют в Jon Peddie Research. Если ожидания подтвердятся, результат 2019 г. будет улучшен на 3,6 млрд долл., или же на 10,3%. Во внимание аналитиками принимались персональные компьютеры, периферия и upgrade-комплектующие, предназначенные для игр.

В нынешнем году рынок находится на стадии взрывного роста вследствие того, что многие потенциальные потребители вынужденно оказались дома в разгар пандемии коронавируса, при этом находись в поиске доступных форм домашних видеоразвлечений. В этой связи многие домашние пользователи приступили к модернизации имеющихся компьютеров, подтолкнув к росту сегмент игровых комплектующих начального уровня. Таким образом, в 2020 г. объем направления Entry-Level достигнет чуть более 7 млрд долл., или же 19% от общего объема рынка при росте на 21,7% к прошлому году. В сегменте High-End продажи превысят 13,5 млрд долл., и будут подкрепляться, преимущественно, переходом пользователей на дисплеи 1440р+ и необходимостью играть в игры с частотой 60+ кадров в секунду.

Набирающий обороты популярности симрейсинг привлекает в свои ряды все больше приверженцев, готовых выкладывать за высокопродуктивное аппаратное обеспечение, включая акустику премиум-класса, рули, педали и т.д., не менее 2-5 тыс. долл.

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