Anthropic випустила у відкритий доступ нову AI-модель Claude Fable 5 класу Mythos

10 июня 2026 г., 9:30

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Компанія Anthropic офіційно оголосила про запуск нової флагманської AI-модели Claude Fable 5, яка належить до найвищого технологічного класу Mythos і відтепер стає доступною для корпоративних клієнтів та платних підписників.

Досі можливості цього рівня були обмежені закритим колом розробників та урядових партнерів у межах ініціативи Project Glasswing, проте розробка нової багаторівневої системи безпеки дозволила компанії масштабувати технологію.

Паралельно Anthropic представила оновлену версію Claude Mythos 5, яка має ідентичну архітектуру, але постачається без кібербезпекових обмежень для спеціалізованих оборонних відомств США та критичних інфраструктурних провайдерів. Керівниця відділу управління продуктами для досліджень в Anthropic Діанн Пенн (Dianne Penn) у коментарі, як повідомляє видання CNBC, відмітила, що для компанії це пов'язано з так званою гонкою до вершини, можливістю надавати цю технологію у корисний спосіб і водночас забезпечувати правильні бар'єри безпеки, щоб вона приносила асиметрично більше користі, ніж шкоди.

Запуск нових рішень відбувається на тлі значного фінансового зростання стартапу, чий річний виторг злетів до 47 млрд дол. порівняно з 10 млрд дол. минулого року, а ринкова оцінка за результатами останнього закритого раунду фінансування досягла 965 млрд дол., що дозволило випередити головного конкурента OpenAI з його показником у 852 млрд дол.

Нова модель Claude Fable 5, як зазначається, демонструє високу продуктивність у тривалих автономних завданнях, суттєво випереджаючи раніше випущену систему Claude Opus 4.8 у сферах програмної інженерії, аналізу знань, обробки зображень та наукових досліджень. Під час раннього тестування у компанії Stripe модель змогла за один день виконати повну міграцію архітектури всередині складної кодової бази на 50 млн рядків на мові Ruby, що за звичайних умов вимагало б двох місяців безперервної роботи цілої інженерної команди. У фінансових тестах Hebbia та аналітичних завданнях IMC модель показала високі результати на ринку, інтерпретуючи складні таблиці, графіки та логічні ланцюжки. Крім того, Fable 5 встановила новий стандарт для комп'ютерного зору, зумівши повністю пройти відеогру Покемон без залучення сторонніх текстових підказок чи інструментів навігації, орієнтуючись виключно на необроблені знімки віртуального екрана.

У свою чергу, версія Mythos 5 без фільтрів дозволила внутрішнім експертам Anthropic у 10 разів прискорити проектування білків для створення ліків без допомоги людини, самостійно проходячи всі етапи від пошуку ділянок зв'язування до виправлення помилок, а також за тиждень автономної роботи створила у 100 разів меншу, але ефективнішу модель для аналізу геномних даних, перевершивши розробки, раніше опубліковані в журналі Science.

Через високі можливості моделей класу Mythos у сфері виявлення програмних уразливостей та проведення кібератак, Anthropic інтегрувала у Fable 5 нове покоління захисних класифікаторів. Ці автономні системи сканують запити користувачів на предмет зловживань у сфері кібербезпеки, біології, хімії чи спроб нелегального копіювання технологій, і в разі фіксації загрози автоматично перенаправляють діалог на обробку до моделі Claude Opus 4.8, яка генерує безпечну відповідь. Згідно з внутрішніми даними компанії, такі обмеження наразі налаштовані дуже консервативно та охоплюють менше 5% від загальної кількості користувацьких сесій, проте під час тривалих стрес-тестов та зовнішніх програм пошуку багів жодній команді не вдалося знайти універсальних методів обходу захисту. Додатково компанія запроваджує нову політику безпеки, яка зобов'язує зберігати всі логи трафіку моделей класу Mythos протягом 30 днів на первинних та сторонніх інтерфейсах для виявлення складних розподілених атак, гарантуючи при цьому суворий аудит доступу та повну заборону використання цих даних для навчання майбутніх нейромереж.

Нова модель доступна через фірмовий Claude API за ціною 10 дол. за мільйон вхідних токенів та 50 дол. за мільйон вихідних токенів, що значно дешевше за попередню тестову версію. Для корпоративних користувачів та власників платних підписок компанія відкриває безкоштовний тестовий доступ до Fable 5 з сьогоднішнього дня по 22 червня, після чого модель буде тимчасово вилучена з пакетів і потребуватиме оплати за фактом використання, доки інфраструктура не стабілізується під високим навантаженням.

Цей реліз відбувся всього через кілька днів після того, як Anthropic конфіденційно подала формуляр про намір проведення первинного публічного розміщення акцій до Комісії із цінних паперів і бірж США. Схожі кроки з конфіденційної подачі документів на IPO зробила і компанія OpenAI, а аерокосмічний гігант SpaceX під керівництвом Ілона Маска (Elon Musk), який раніше об'єднав свої активи з AI-стартапом xAI, планує свій публічний дебют на біржах уже цієї п'ятниці. Така гостра конкуренція змушує виконавчого директора Anthropic Даріо Амодеї (Dario Amodei) діяти максимально оперативно, перетворюючи Claude Fable 5 на головний комерційний інструмент для обґрунтування рекордної капіталізації компанії перед майбутніми інвесторами.

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