Ampere выпустила 128-ядерный чип и анонсировала планы перехода на 5 нм

20 мая 2021 г., 14:35

+11

голос Tweet

Компания Ampere, которая разрабатывает и выпускает серверные процессоры для гипермасштабируемых облачных внедрений, объявила о доступности нового 128-ядерного процессора Altra Max.

Как и первый чип Altra, выпущенный в прошлом году, Altra Max использует ядро M1 фирмы Arm. Свои надежды потеснить в серверном сегменте рынка компании Intel и AMD, Ampere связывает со следующими преимуществами своих чипов:

Последовательное масштабирование по мере добавления ядер.

Низкое энергопотребление.

Лучшая производительность для рабочих нагрузок шифрования и кодирования мультимедиа.

Согласно анонсированной чипмейкером дорожной карте, на смену нынешним 7-нанометровым процессорам Ampere, в 2022 и 2023 годах придут продукты, базирующиеся на новом 5-нанометровом процессе и использующие собственные ядра.

«Собственные ядра выгодны нам и нашим клиентам. Они будут обратно совместимы, и мы сможем повысить производительность и масштабирование, — отметил Джефф Виттич (Jeff Wittich), директор по продуктам Ampere. — Благодаря 5-нанометровому технологическому процессу и данным телеметрии появляется больше способов управления мощностью, производительностью и последовательного совершенствования».

Перспективный план Ampere также предусматривает создание ресурса Ampere Solutions Portal, который обеспечит ежедневными обновлениями приложения с открытым исходным кодом, работающие на платформе Altra.

Процессоры Ampere получают все большее распространение у производителей второго звена (white-box). Foxconn Industrial Internet, Gigabyte и Inspur снабжают серверами на базе Altra провайдеров гипермасштабируемых облаков. Их клиентами уже являются Microsoft Azure, Oracle Cloud, Tencent Cloud и Equinix, наряду с такими игроками, как ByteDance и Cloudflare. По словам Виттича, чипы Ampere установлены в датацентрах 5 из 8 ведущих поставщиков облачных сервисов.

Утвердившись в сегменте гипермасштабируемых облачных внедрений, Ampere рассчитывает приступить к расширению партнёрских отношений с производителями серверов, ориентированных на предприятие. При этом, как отмечает Виттич, компания будет ориентироваться на локальное частное облако, а не на устаревшие подходы.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!