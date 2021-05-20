HP представила ноутбуки серии Z для совместной работы профессионалов

20 мая 2021 г., 13:45

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HP Inc. представила новые модели ноутбуков HP ZBook Studio G8, ZBook Fury G8 и ZBook Power G8, предназначенные для творческих профессионалов и опытных пользователей.



В условиях гибридной рабочей среды возможность удаленной работы над совместными проектами становится все более важной. По заверению производителя, решение HP ZCentral является неотъемлемой частью ведения бизнеса и помогает пользователям сохранять высокую продуктивность даже в условиях пандемии. HP ZCentral предоставляет доступ пользователям к своей рабочей станции, а также дает возможность задействовать ее вычислительные ресурсы за счет программного обеспечения ZCentral Remote Boost.



Пакет HP Security Suite обеспечивает безопасность пользовательских данных, в том числе благодаря новой системе обнаружения физических вторжений HP Tamper Lock, которая оповестит ИТ-подразделения, если кто-то попытается получить несанкционированный доступ к ноутбуку.

Модель HP ZBook Studio – самая мощная в мире рабочая станция среди устройств данного размера, по заверениям производителя – позволяет пользователям заниматься творчеством в условиях высокой мобильности. Каждый элемент ZBook Studio, от клавиатуры до экрана, призван обеспечить пользователям свободу для творчества. Теперь профессионалы смогут осуществлять рендеринг и визуализацию в режиме реального времени, работать удаленно над совместными проектами и запускать компьютерные игры из любой локации. ZBook Studio создан для поддержки самых «требовательных» приложений для творчества, он обеспечивает качественные рабочие процессы и оптимальный пользовательский опыт.



Высокая точность в работе. Дисплеи HP DreamColor, работающие с частотой обновления 120 Гц, обеспечивают уверенность в результате за счет отображения миллиарда цветов со стопроцентной поддержкой цветового пространства DCI-P3, а также целостности и точности цветопередачи благодаря валидации PANTONE.



Технология HP Sound Calibration обеспечивает кристально чистый звук и блокирует посторонние шумы, помогая организовать офис в любой точке мира. Пользователи могут персонализировать свое устройство через OMEN Gaming Hub.



Подчеркивается, что модель HP ZBook Studio обладает достаточной мощностью, чтобы дать пользователям максимум свободы для творчества: теперь за считанные секунды можно создавать анимацию, работать над рендерингом или визуализацией в режиме реального времени с мощной графикой для ноутбуков вплоть до NVIDIA RTX A5000 или GeForce RTX 3080, а также процессорами Intel Core i9 vPro 11 поколения.

Модели HP ZBook Fury, в том числе 15-дюймовая мобильная рабочая станция с самыми широкими в мире возможностями апгрейда и 17-дюймовая мобильная рабочая станция с разнообразными возможностями настройки, обеспечивают производительность настольных компьютеров, и при этом обладают изящным и тонким дизайном.



С технологией HP Sound Calibration, функцией поиска устройства Tile и опциональной технологией HP Sure View Reflect, защищающей информацию на экране от посторонних глаз. Потрясающий цвет и динамика изображения, вне зависимости от того, осуществляется ли просмотр контента или редактирование видео. Непревзойденное качество достигается благодаря технологии валидации от PANTONE и частоте обновления 120 Гц, реализованным в дисплеях DreamColor нового поколения.



Благодаря алюминиевому корпусу высокой прочности, соответствующему стандартам MIL-STD, возможностям апгрейда без использования дополнительных инструментов и широкому выбору портов, вы можете комфортно работать в любых условиях.



Процессоры Intel Core i9 и Xeon 11 поколения, поддержка до 128 ГБ системной памяти на частоте 3200 МГц, графика для ноутбуков NVIDIA RTXTM A5000 и порты Thunderbolt 4 предоставляют функциональность и производительность, присущие настольным компьютерам, в портативном корпусе.

HP ZBook Power – самая демократичная мобильная рабочая станция в портфолио, по уверению HP – предлагает пользователям высокую производительность на уровне профессиональных решений ZBook, а также безопасность и доступность сервисов корпоративного класса. С ZBook Power пользователям предлагается дизайн премиум-класса и профессиональные инструменты, в том числе графика, сертифицированная для работы с ведущим программным обеспечением.



Корпус этой модели, которая сооответсвует требованиям стандартов безопасности MIL-STD, сделан из алюминия.



Поддержка самых сложных рабочих процессов. Теперь еще больше опытных пользователей смогут повысить свою производительность благодаря процессорам Intel 11 поколения, поддержке до 64 ГБ оперативной памяти на частоте 3200 МГц, графике NVIDIA RTXTM A2000 и поддержке PCIe G4.

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