Користувачам Viber Plus стає доступним видалення повідомлень без сліду

13 августа 2024 г., 15:35

Rakuten Viber оголошує про запуск видалення повідомлень без сліду. Ця функція дозволяє користувачам Viber Plus непомітно скасовувати надсилання своїх повідомлень, незалежно від того, були вони прочитані чи ні та розширює можливості для приватності.

Viber Plus – це преміум підписка з доступом до особливих функцій та з обмеженою рекламою. Зокрема Viber Plus дозволяє перетворювати голосові повідомлення на текст, вести чат зі службою підтримки, мати безлімітний доступ до стікерів та до інших бонусів.

Наразі найбільш популярна функція підписки – «Режим невидимки» – ним скористались понад 72% користувачів Viber Plus у світі. Цей режим дозволяє бути в онлайні та читати повідомлення на передпоказі, не розкриваючи свого онлайн-статусу та допомагаючи зберігати приватність.

Як зазначається, з січня кількість підписників Viber Plus зросла на 170%. Ексклюзивні функції та контент підписки доступні мільйонам користувачів Rakuten Viber у 100 країнах.

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