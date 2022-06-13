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Уряд виділяє гроші на опанування громадянами IT-спеціальностей та підтримку IT-стартапів

13 июня 2022 г., 12:10
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Держава зацікавлена у створенні українських стартапів і готова вкладати в це гроші. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання «Кабінету міністрів України».

«Український фонд стартапів буде викуповувати частку в новостворених компаній. Програма спрямована на ІТ-підприємців – початківців, які мають ідею створення технологічного стартапу та шукають фінансування на стадію створення тестової моделі», – зазначив глава уряду.

За словами прем’єр-міністра, ці гроші можна буде направляти лише на розвиток, найм співробітників, підготовку моделі та початкове фінансування. Бюджет програми на рік – 10 млрд грн. Пріоритет надаватиметься експортоорієнтованим компаніям.

Денис Шмигаль зауважив, що у 2021 р. кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тис., але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів. ІТ-спеціалісти, за його словами, в останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, а тому держава хоче збільшити увагу до сектору і допомогти тим, хто хоче піти в ІТ.

«Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншої технічної спеціальності, матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тис. українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій сфері», – відзначив очільник уряду.

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