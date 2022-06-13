Уряд виділяє гроші на опанування громадянами IT-спеціальностей та підтримку IT-стартапів

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Держава зацікавлена у створенні українських стартапів і готова вкладати в це гроші. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання «Кабінету міністрів України».
«Український фонд стартапів буде викуповувати частку в новостворених компаній. Програма спрямована на ІТ-підприємців – початківців, які мають ідею створення технологічного стартапу та шукають фінансування на стадію створення тестової моделі», – зазначив глава уряду.
За словами прем’єр-міністра, ці гроші можна буде направляти лише на розвиток, найм співробітників, підготовку моделі та початкове фінансування. Бюджет програми на рік – 10 млрд грн. Пріоритет надаватиметься експортоорієнтованим компаніям.
Денис Шмигаль зауважив, що у 2021 р. кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тис., але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів. ІТ-спеціалісти, за його словами, в останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, а тому держава хоче збільшити увагу до сектору і допомогти тим, хто хоче піти в ІТ.
«Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншої технічної спеціальності, матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тис. українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій сфері», – відзначив очільник уряду.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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