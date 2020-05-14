AMD перезапускает GPUOpen

14 мая 2020 г., 13:05

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Компания AMD сообщила о перезапуске GPUOpen с совершенно новым дизайном для разработчиков. Примечательно, что компания планирует выпускать новые инструменты и технологии GPUOpen ежедневно в течение этой недели.

Первый выпуск GPUOpen включает расширение AMD FidelityFX, инструментария с открытым исходным кодом, который облегчает разработчикам добавления высококачественных эффектов постобработки в игры. Добавленные в инструментарий четыре новые эффекта улучшают качество и производительность рендеринга:

Отображение пространства экрана FidelityFX: реализация стохастических отражений пространства экрана (SSSR) обеспечивает высококачественные отображения с минимальными затратами благодаря оптимизированному вычислительному шейдеру и шумоподавлению, оптимизированному для архитектуры RDNA.

FidelityFX Ambient Occlusion: комбинированная адаптивная вычислительная окклюзия окружающей среды (CACAO), оптимизированная для архитектуры RDNA. Этот эффект помогает динамично и эффективно улучшить внешний вид объектов в зависимости от воздействия на них окружающего мира.

FidelityFX HDR Mapper: оптимизирован для использования с дисплеями AMD FreeSync Premium Pro, Luminance Preserving Mapper (LPM), обеспечивает превосходное тональное отображение в широкой гамме или расширенном динамическом диапазоне (HDR) в играх.

FidelityFX Downsampler: оптимизирован для архитектуры RDNA, Single Pass Downsampler (SPD) на базе вычислительных шейдеров генерирует текстурные уровни MIP с использованием асинхронных вычислений для достижения оптимальной производительности.

Кроме того, AMD также выпустила новые демоверсии:

FEMFX, библиотека AMD с открытым исходным кодом для отображения физики материалов, которые деформируются, что позволяет разработчикам игр поднять реализм на новый уровень.

Благодаря TressFX разработчики смогут использовать в играх технологию реалистичной визуализации волос и меха и технику имитации.

Перезапуск GPUOpen станет кульминацией первого виртуального мероприятия AMD для разработчиков, который состоится 15 мая. В его рамках инженеры компании AMD поделятся своими знаниями по различным темам в серии записанных видео от Radeon ProRender 2.0 до новейших инструментов в наборе инструментов AMD Radeon.

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