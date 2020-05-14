AOC пополнила линейку G2 мониторами с кадровой частотой 240 Гц

14 мая 2020 г., 13:45

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Компания AOC выпустила пять новых мониторов с разрешением Full HD: три изогнутые (C27G2ZU, C27G2ZE и C32G2ZE) и две плоские моделей (24G2ZU, 24G2ZE), главной отличительной особенностью которых является поддержка кадровой частоты 240 Гц. Размеры диагоналей новых мониторов составляют 23,8 (60,4 см), 27 (68,6 см) и 31,5 дюйм (80 см). Отмечается также, что время отклика новинок составляет 0,5 мс MPRT (1 мс для 31,5-дюймовой версии). Все модели дополнительно оснащены технологией FreeSync Premium с поддержкой LFC (Low Framerate Compensation), которая обеспечивает плавное изображение без рывков.

Новейшие изогнутые 27-дюймовые и 31,5-дюймовые мониторы AOC C27G2ZU, C27G2ZE и C32G2ZE оснащены VA-панелью с широкими углами обзора 178°/178°, высокой контрастностью (3000:1) и широким охватом цветовых пространств (120% sRGB, 89% AdobeRGB и 85% NTSC). Модели с диагональю 23,8 дюйма — 24G2ZU и 24G2ZE — оборудованы TN-панелью.

Компания AOC предлагает два варианта 23,8 и 27-дюймовых мониторов. Базовая версия, представленная моделями с индексом ZE — 24G2ZE, C27G2ZE и C32G2ZE — более доступна и проста в комплектации. Она предназначена для пользователей, которых в первую очередь интересует сама панель и её технические характеристики. Устройства оснащены подставкой, которая позволяет их поворачивать и наклонять для лучшей эргономики. Монитор также можно установить при помощи крепления VESA (например, закрепить на кронштейне AOC AS110D0), что увеличит гибкость его использования. Старшие модели в линейке обозначены индексом ZU — 24G2ZU и C27G2ZU. При таких же технических характеристиках они оснащены дополнительными бонусами: более удобной регулируемой по высоте подставкой, двумя встроенными динамиками на 2 Вт и концентратором USB 3.2 на четыре разъёма.

Все модели выполнены с минимальными рамками с трёх сторон, что позволяет создавать системы из нескольких мониторов. Режим Low Blue Light и технология Flicker-Free помогают снизить вред для глаз. Разъёмы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, аудиовход и выход позволяют подключать самые разные источники сигнала.

Продажи моделей AOC C27G2ZE и C27G2ZU стартуют в июне 2020 по ориентировочной стоимости 8999 и 9399 грн соответственно. Мониторы AOC 24G2ZE, 24G2ZU и C32G2ZE появятся в продаже в июле 2020 по ориентировочной стоимости 8499, 8899 и 10499 грн соответственно.

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