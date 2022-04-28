Акції Meta різко зросли після того, як Facebook випробував зростання кількості користувачів

28 апреля 2022 г., 10:15

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Як повідомляє Reuters, соцмережа Facebook відновлює показники після зниження кількості користувачів на початку цього року, а материнська компанія Meta публікувала прибуток, випередивши прогнози Волл-стріт.



На хвилі цієї інформації акції компанії зросли майже на 20%.



Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що компанія зменшить витрати і інвестує в інструменти штучного інтелекту для покращення рекомендацій та реклами, що є ознакою того, що компанія готова заробляти гроші, працюючи над своїми довгостроковими амбіціями зі створення метавсесвіту.



Прибуток Meta значно перевищив оцінки аналітиків Волл-стріт - 2,72 долара за акцію проти 2,56 долара.



Кількість щоденних активних користувачів Facebook (DAU), ключовий показник для рекламодавців, становила 1,96 мільярда, що трохи вище, ніж оцінка в 1,95 мільярда.



Щомісячно активних користувачів вже 2,94 мільярда, Волл-стріт прогнозував на 30 мільйонів більше.



Meta втратила приблизно половину своєї вартості на біржі з початку року після жахливого звіту про прибутки в лютому, коли кількість щоденних активних користувачів Facebook вперше скоротилася. Компанія прогнозувала наступний квартал з погіршеними показниками, звинувачуючи у тому постійні фактори, включаючи зміни умов конфіденційності від Apple та посилення конкуренції з боку таких платформ, як TikTok.



«Це хороша новина, що Мета якимось чином зуміла підтримати зростання DAU. Це повинно було продемонструвати якийсь поворот у порівнянні з показниками минулого кварталу», – заявила аналітик Insider Intelligence Дебра Вільямсон. «Однак зростання щомісячних активних користувачів швидко сповільнюється. Кілька кварталів тому вона могла розраховувати на ринки, що розвиваються, які б підтримували зростання, але цілком імовірно, що навіть ці можливості швидкого зростання починають висихати», – сказала вона.



Загальний дохід, основна частина якого припадає на продажі реклами, зріс у річному вимірі на 7% до 27,91 мільярда доларів у першому кварталі, але аналітики очікували 28,20 мільярдів доларів.



Під час телефонної конференції з аналітиками в середу фінансовий директор Дейв Венер назвав такі фактори, як уповільнення електронної комерції після швидкого зростання під час пандемії COVID-19, а також втрату доходів у росії та зниження попиту на рекламу на тлі глобальної економічної невизначеності.



росія заборонила Facebook та Instagram у березні, визнавши Meta винним у «екстремістській діяльності» на тлі розгону соціальних мереж під час її вторгнення в Україну. Meta також заборонила рекламодавцям в рф створювати та показувати рекламу в будь-якій точці світу.



Meta прогнозує дохід у другому кварталі від 28 до 30 мільярдів доларів. Аналітики в середньому очікують 30,63 мільярда доларів. Компанія заявила, що її прогноз відображає фактори, зокрема війну в Україні, і зазначила, що відстежує потенційний вплив регуляторних кроків у Європі.



Meta знизила очікувані загальні витрати у 2022 році до 87-92 мільярдів доларів у порівнянні з попереднім прогнозом у 90 мільярдів доларів до 95 мільярдів доларів.



Керівники компанії сказали під час розмови, що Meta робить значні інвестиції в штучний інтелект і машинне навчання для покращення рекламних можливостей, оскільки вона бореться з впливом змін Apple стосовно конфіденційности, які ускладнили для брендів націлювання та вимірювання своїх оголошень.



Але Цукерберг також сказав, що через поточний рівень зростання бізнесу Meta сповільнює темпи деяких довгострокових інвестицій у свою інфраструктуру штучного інтелекту та апаратний підрозділ Reality Labs, який працює над масштабним проектом з віртуальної реальності.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист