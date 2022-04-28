Телеком продовжує відновлення послуг у різних куточках країни

28 апреля 2022 г., 9:20

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Оперативна інформація Держспецзвʼязку про роботу мобільного звʼязку, інтернету та цифрового телебачення в Україні станом на 18:00 27 квітня



Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України опубліковала дані по ситуації з роботою мобільного звʼязку та інтернету станом на 18:00 27 квітня.



Українські телеком-оператори продовжують відновлення послуг у різних куточках країни.



Інженери Vodafone забезпечили зв’язком села Абрамовичі, Бабинці, Пилиповичі на Київщині. Також додаткова базова станція запрацювала у Гостомелі. А в Ірпені базову станцію переключили зі Starlink на транспортну мережу. А це означає, що пристрій супутникового інтернету зможе забезпечувати зв’язок у іншому місці, де інфраструктури ще не відновили повністю.



У Чернігівській області зв’язок з’явився у Киїнці, Снов'янці та Рівнопіллі.



На Миколаївщині відновили покриття у Шевченковому.



Фахівці Київстару запустили роботу мобільної мережі у Макарові й Димері та включили ще одну базову станцію в місті Ірпінь. Усі ці населені пункти розташовані у Київській області.



У Чернігівській області відновили зв'язок у населеному пункті Замглай. Також ремонтні бригади компанії повернули в ефір базові станції в містах Сновськ, Бахмач, Городня, Мена, Бобровиця, Ічня. А в самому Чернігові відновили роботу мережі оптоволоконного інтернету. Тож мешканці міста знову можуть користуватись послугою «Домашній інтернет».



Співробітники lifecell оперативно відновили працездатність 82 базових станцій у Донецькій області, де фіксувалися перебої у роботі через проблеми на транспортній мережі.



“Укртелеком” усунув пошкодження на мережах у Чернігівській області. Тривають ремонтні роботи в областях активних бойових дій – Харківській, Донецькій, Запорізькій, де вчора послуги інтернет-доступу знову отримали абоненти у десяти населених пунктах. Роботи тривають під звуки сирен, у надзвичайних умовах, під прикриттям воїнів ЗСУ, в координації із саперами, але не припиняються!



Також внаслідок пошкодження магістральних волоконно-оптичних ліній зв’язку фахівці “Укртелекому” фіксують проблеми із доступом до інтернет-послуг у Донецькій області. Аварійно-ремонтні бригади вже шукають шляхи відновлення.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист