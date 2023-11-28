AI попередить про відмову дисків

28 ноября 2023 г., 18:35

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У сучасному дата-центричному світі одним із важливих пріоритетів є своєчасне виявлення можливих відмов накопичувачів з важливою інформацією. І у вирішенні цього завдання великою підмогою є інструменти з підтримкою технології штучного інтелекту.

Як приклад можна привести платформу ULINK DA Drive Analyzer, у якій використовуються алгоритми штучного інтелекту, що дають змогу прогнозувати відмови накопичувачів з ефективністю в 7-8 разів вищою, ніж за допомогою традиційних систем. Погодьтеся, ІТ-адміністратор як великої корпорації, так і невеликої компанії не відмовиться від грамотної поради про необхідність вжиття відповідних заходів аби зберегти важливу ділову інформацію.

Попередження, що генеруються цим інструментом, надсилатимуться у двох випадках - помірний ризик відмови та серйозний ризик відмови, щоб користувач міг вжити запобіжних заходів для запобігання втраті даних, а також розглянути можливість резервного копіювання даних або заміни диска.

Помірний ризик відмови - це прогноз, заснований на технології штучного інтелекту, про те, що диск може вийти з ладу найближчим часом. Дослідження виробника показують, що близько 70% усіх дисків з помірним ризиком відмови вийдуть з ладу протягом 6 місяців, а приблизно 33% - протягом місяця. Цікаво, що перед виходом з ладу накопичувачі можуть перейти в категорію з серйозним ризиком відмови, а можуть і не перейти.

Прогноз "серйозний ризик відмови" - це заснований на штучному інтелекті прогноз, згідно з яким диск із високою ймовірністю вийде з ладу в найближчому майбутньому. За результатами проведеного виробником дослідження, близько 90% усіх дисків з таким прогнозом вийдуть з ладу протягом 6 місяців, а приблизно 40% - протягом місяця. Якщо диск має такий прогноз, слід негайно вжити запобіжних заходів, щоб запобігти втраті даних, а також розглянути можливість резервного копіювання даних або заміни диска.

Різні користувачі можуть по-різному ставитися до ризику під час заміни диска залежно від важливості збережених даних. Одні користувачі вважають за краще замінювати обладнання за перших ознак неполадок, інші - почекати деякий час і подивитися, що станеться. За допомогою цієї багаторівневої системи прогнозування AI користувачі можуть зробити зважений вибір, коли час виводити диск з експлуатації.

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